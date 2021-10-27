News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российские налоги
Ольга Кутяева
323

Сокращения срока пребывания как критерия для определения налоговой резидентности не будет

31 октября Министр финансов сообщил о решении отказаться уменьшить срок пребывания в России для определения статуса налогового резидента в качестве основного критерия.

Ольга Кутяева
Обсудить
Сокращения срока пребывания как критерия для определения налоговой резидентности не будет
Сокращения срока пребывания как критерия для определения налоговой резидентности не будет

В начале октября Минфин внес в Госдуму проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год, в которых были предложены два главных критерия для определения налоговой резидентности:

  • срок пребывания на территории РФ более 90 дней и
  • нахождение в России центра жизненных интересов (ведение бизнеса, наличие недвижимости, семья и пр.).

В дальнейшем власти вели дискуссию по этим параметрам с представителями бизнеса.

И вот в конце октября Минфин сообщил, что отказывается от сокращения срока пребывания в стране с нынешних 183 дней до 90 дней, прописанных в Основных направлениях. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что решено оставить существующие в настоящее время 183 дня как основной критерий, при этом прописать для бизнеса возможность упрощенного варианта для получения налоговой резидентности – 90 дней (только для желающих и только исходя из критерия пребывания лица на территории РФ).

#налоговый резидент
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#налоговый резидент