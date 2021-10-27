Сокращения срока пребывания как критерия для определения налоговой резидентности не будет

31 октября Министр финансов сообщил о решении отказаться уменьшить срок пребывания в России для определения статуса налогового резидента в качестве основного критерия.

Сокращения срока пребывания как критерия для определения налоговой резидентности не будет

В начале октября Минфин внес в Госдуму проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год, в которых были предложены два главных критерия для определения налоговой резидентности:

срок пребывания на территории РФ более 90 дней и

нахождение в России центра жизненных интересов (ведение бизнеса, наличие недвижимости, семья и пр.).

В дальнейшем власти вели дискуссию по этим параметрам с представителями бизнеса.