Сокращения срока пребывания как критерия для определения налоговой резидентности не будет

31 октября Министр финансов сообщил о решении отказаться уменьшить срок пребывания в России для определения статуса налогового резидента в качестве основного критерия.
В начале октября Минфин внес в Госдуму проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год, в которых были предложены два главных критерия для определения налоговой резидентности:
В дальнейшем власти вели дискуссию по этим параметрам с представителями бизнеса.
И вот в конце октября Минфин сообщил, что отказывается от сокращения срока пребывания в стране с нынешних 183 дней до 90 дней, прописанных в Основных направлениях. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что решено оставить существующие в настоящее время 183 дня как основной критерий, при этом прописать для бизнеса возможность упрощенного варианта для получения налоговой резидентности – 90 дней (только для желающих и только исходя из критерия пребывания лица на территории РФ).
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь