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Российское право
Ольга Кутяева
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МВД придумает механизм ареста для криптовалют

Одной из мер борьбы с преступлениями, связанными с виртуальными активами, может стать арест криптовалют.

Ольга Кутяева
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МВД придумает механизм ареста для криптовалют
МВД придумает механизм ареста для криптовалют

Ведущие силовые ведомства во главе с Министерством внутренних дел планируют начать разработку механизма такой защиты.

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Однако в России на данный момент нет точной законодательной формулировки статуса крипты. Закон о цифровых финансовых активах депутаты Госдумы приняли в первом чтении два года назад, и до сих пор ведется его подготовка к принятию во втором чтении. Представители власти и эксперты пытаются прийти к единому мнению, в том числе и по основной терминологии. Кроме того, в настоящее время нет и единого определения правового статуса для криптоактивов и стандартов по определению процедур по оборотам и на международном уровне.

Отсутствие соответствующего законодательства и технической базы сильно затрудняет разработку озвученного выше механизма защиты криптоактивов. Однако МВД планирует подготовку конкретных предложений по этому вопросу к концу 2021 года.

#криптовалюта#налоговое правонарушение#цифровые активы
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#криптовалюта#налоговое правонарушение#цифровые активы