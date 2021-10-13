МВД придумает механизм ареста для криптовалют

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Однако в России на данный момент нет точной законодательной формулировки статуса крипты. Закон о цифровых финансовых активах депутаты Госдумы приняли в первом чтении два года назад, и до сих пор ведется его подготовка к принятию во втором чтении. Представители власти и эксперты пытаются прийти к единому мнению, в том числе и по основной терминологии. Кроме того, в настоящее время нет и единого определения правового статуса для криптоактивов и стандартов по определению процедур по оборотам и на международном уровне.