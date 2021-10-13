МВД придумает механизм ареста для криптовалют

Одной из мер борьбы с преступлениями, связанными с виртуальными активами, может стать арест криптовалют.
Ведущие силовые ведомства во главе с Министерством внутренних дел планируют начать разработку механизма такой защиты.
Однако в России на данный момент нет точной законодательной формулировки статуса крипты. Закон о цифровых финансовых активах депутаты Госдумы приняли в первом чтении два года назад, и до сих пор ведется его подготовка к принятию во втором чтении. Представители власти и эксперты пытаются прийти к единому мнению, в том числе и по основной терминологии. Кроме того, в настоящее время нет и единого определения правового статуса для криптоактивов и стандартов по определению процедур по оборотам и на международном уровне.
Отсутствие соответствующего законодательства и технической базы сильно затрудняет разработку озвученного выше механизма защиты криптоактивов. Однако МВД планирует подготовку конкретных предложений по этому вопросу к концу 2021 года.
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