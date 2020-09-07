США включили виртуальные валюты в приоритетную сферу своего контроля

"Во всем мире сейчас повышен интерес к цифровым активам. Однако правовое регулирование этой сферы сильно отстает от практики. И страны по-разному относятся к виртуальным валютам. По прогнозам международной исследовательской и консалтинговой компании IDC, к следующему году не менее половины мирового ВВП будет связано с цифровыми технологиями. И в этой связи совершенно ясно, почему ведущий финансовый регулятор – Комиссия по ценным бумагам и биржам США – ввел криптовалюты и прочие инновационные финансовые технологии в сферу своих приоритетных направлений".

отвечает Ольга Кутяева юрист GSL Law & Consulting