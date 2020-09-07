США включили виртуальные валюты в приоритетную сферу своего контроля

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (The United States Securities and Exchange Commission, SEC) в своем отчете назвала криптовалюты среди приоритетных сфер надзора в этом году.
Управление по проведению инспекций и проверок комиссии (Office of Compliance Inspections and Examinations, OCIE) ежегодно публикует такие отчеты. И в нынешнем документе управление признает, что достижения в сфере финансовых технологий, в области формирования капитала и рыночных структур, а также использование новых источников данных нуждаются в постоянном внимании и анализе. И называет среди приоритетных областей контроля - финансовые технологии (Fintech) и инновации, включая цифровые активы и электронные инвестиционные консультации.
Управление также продолжит выявление и проверку зарегистрированных комиссией криптовалютных компаний, занимающихся цифровыми финансовыми активами, и консультантов по инвестициям (Registered Investment Advisers (RIAs)), которые предоставляют клиентам услуги с помощью автоматизированных инвестиционных инструментов и платформ, часто называемых "роботами - консультантами".
"Во всем мире сейчас повышен интерес к цифровым активам. Однако правовое регулирование этой сферы сильно отстает от практики. И страны по-разному относятся к виртуальным валютам. По прогнозам международной исследовательской и консалтинговой компании IDC, к следующему году не менее половины мирового ВВП будет связано с цифровыми технологиями. И в этой связи совершенно ясно, почему ведущий финансовый регулятор – Комиссия по ценным бумагам и биржам США – ввел криптовалюты и прочие инновационные финансовые технологии в сферу своих приоритетных направлений".
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