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Российские налоги
Оксана Гусалова
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Ремонт оборудования – это прямые затраты

Суд поддержал налоговиков в решении доначисления налога на прибыль, в ситуации единовременного расходов на ремонт оборудования.

Оксана Гусалова
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Компания ведет деятельность связанную с производством фанеры. В ходе проверки налоговая не согласилась с позицией компании по отнесению расходов на ремонт и техобслуживание оборудования, которое используется в производстве продукции, к косвенным расходам и, соответственно, по единовременному списанию таких расходов для целей расчета налога на прибыль. Проверяющие настаивали, что указанные расходы должны относиться к прямым и учитываться пропорционально произведенной продукции. Компания обратилась в Суд с иском об отмене доначисленного налога, начисленных пени и штрафа. Арбитражный Суд и Апелляционная инстанции поддержали налоговую, тогда Компания обратилась с кассационной жалобой в Верховный Суд.

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ВС РФ рассмотрев материалы дела и оставил решения нижестоящих судов в силе. Верховный Суд отметил, что налогоплательщик самостоятельно определяет прямые и косвенные расходы и закрепляет свое решение в Учетной политике (ст. 318 НК РФ). Однако к косвенным расходам должны относиться такие затраты, если отсутствует реальная возможность отнести их к прямым (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25.04.2019 N 876-О). Нижестоящие Суды установили, что спорные расходы имеют непосредственное отношение к техпроцессу производства продукции, а значит не могут быть отнесены к косвенным в силу ст. 318 НК РФ (Определение ВС РФ от 30.09.2021г. № 307-ЭС21-13032).

Действительно, перечень прямых и косвенных затрат налогоплательщик определяет самостоятельно. Но не стоит игнорировать позицию Конституционного Суда и расходы, связанные с производством, относить к прямым, распределяя их стоимость на произведенную продукцию и на незавершенное производство.
Комментирует Елена Курбатова Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
отвечает Комментирует Елена Курбатова
Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
#налог на прибыль#судебная практика
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Оксана Гусалова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Оксана Гусалова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налог на прибыль#судебная практика