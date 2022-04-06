Нужно продавать 80% всей выручки вне зависимости от вида иностранной валюты

Центробанк разместил на своем сайте Официальное разъяснение от 04.04.2022г. № 3-ОР, в котором приведены нюансы исполнения положений Указов Президента РФ от 28.02.2022г. № 79 и от 05.03.2022г. № 95.
Центробанк отмечает, что продажа 80% валютной выручки касается всех внешнеторговых контрактов, вне зависимости от факта его постановки на учет в банке, а также вне зависимости от вида иностранной валюты.
Вся валютная выручка должна быть зачислена на счета в уполномоченных банках. Если необходимо получение выручки на счета в иностранных банках, то для этого нужно получить специальное разрешение Правительственной комиссии.
Валютную выручку обязаны продавать как организации, так и ИП.
Способ продажи иностранной валюты может быть любым, который не противоречит действующему законодательству.
Уполномоченные банки обязаны следить за выполнением Указов и передавать информацию обо всех выявленных нарушениях органам валютного контроля.