Нужно продавать 80% всей выручки вне зависимости от вида иностранной валюты

ЦБ РФ опубликовал новые разъяснения по применению Указов Президента РФ о валютных операциях.

Центробанк разместил на своем сайте Официальное разъяснение от 04.04.2022г. № 3-ОР, в котором приведены нюансы исполнения положений Указов Президента РФ от 28.02.2022г. № 79 и от 05.03.2022г. № 95.