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Елена Курбатова
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Нужно продавать 80% всей выручки вне зависимости от вида иностранной валюты

ЦБ РФ опубликовал новые разъяснения по применению Указов Президента РФ о валютных операциях.

Елена Курбатова
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Центробанк разместил на своем сайте Официальное разъяснение от 04.04.2022г. № 3-ОР, в котором приведены нюансы исполнения положений Указов Президента РФ от 28.02.2022г. № 79 и от 05.03.2022г. № 95.

  1. Центробанк отмечает, что продажа 80% валютной выручки касается всех внешнеторговых контрактов, вне зависимости от факта его постановки на учет в банке, а также вне зависимости от вида иностранной валюты.
  2. Вся валютная выручка должна быть зачислена на счета в уполномоченных банках. Если необходимо получение выручки на счета в иностранных банках, то для этого нужно получить специальное разрешение Правительственной комиссии.
  3. Валютную выручку обязаны продавать как организации, так и ИП.
  4. Способ продажи иностранной валюты может быть любым, который не противоречит действующему законодательству.
  5. Уполномоченные банки обязаны следить за выполнением Указов и передавать информацию обо всех выявленных нарушениях органам валютного контроля.
#валютное регулирование#валютный контроль#Центробанк
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Елена Курбатова (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#валютное регулирование#валютный контроль#Центробанк