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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Россия пересматривает список юрисдикций без адекватного обмена информацией для целей применения законодательства о КИК

ФНС России дорабатывает проект приказа об уточненном перечне юрисдикций, не осуществляющих адекватного обмена налоговой информацией с Россией.

Ксения Шилкина
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Новый перечень заменит предыдущий, установленный Приказом № ММВ-7-17/511@ от 11 октября 2019 года.

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Де Либри , Библиотека GSL, 2019
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Список применяется для целей применения освобождения от налогообложения прибыли, полученной иностранной компанией, которое недоступно, если КИК находится в зарегистрированной юрисдикции.

Сообщается, что пересмотренный список включает в себя удаление Бахрейна, Барбадоса, Колумбии, Коста-Рики, Фарерских островов, Гибралтара, Нигерии, Пакистана, Сент-Люсии, Уругвая и Эквадора. Юрисдикции, добавленные в список, включают Каймановы острова и Канаду, а это означает, что КИК в этих юрисдикциях не будут иметь права на исключение.

Пересмотренный список должен применяться с 1 января 2023 года.

По материалам orbitax.com

#КИК#Россия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#КИК#Россия