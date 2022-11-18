Законодательство Испании о дополнительном налоге на богатство может вступить в силу уже в этом году

Новый "налог солидарности" (Solidarity Tax) на богатство в Испании, о введении которого было объявлено в конце сентября 2022 года, внесен в парламент как поправка к законопроекту о временных налогах в энергетической и финансовой отрасли.

В стране уже существует налог на богатство (Impuesto sobre el Patrimonio), но его действие сильно ослаблено в некоторых регионах, поскольку автономные региональные правительства имеют полномочия изменять ставки и льготы. В некоторых местах, включая Мадрид, это привело к тому, что налог на богатство был снижен до нуля. Андалусия и Мурсия недавно также объявили о планах отмены налога на богатство, а Галисия увеличила льготу по налогу на богатство с 25% до 50%.

Однако новый налог солидарности будет национальным налогом, находящимся в ведении центрального правительства. Он будет применяться по одинаковой ставке на всей территории Испании, и автономные области не смогут изменять его с помощью кредитов и льгот. Физлица с высоким уровнем благосостояния, проживающие в регионах, где предельные ставки налога на богатство ниже ставок налога солидарности, или где верхняя ставка налога на богатство ниже верхней ставки налога солидарности, будут платить дополнительную сумму налога солидарности сверх того налога на богатство, который они платят в настоящее время.

Налог рекламируется как временная мера, которая будет применяться только в течение 2х налоговых лет, и будет начисляться ежегодно 31 декабря на физических лиц, владеющих активами свыше 3 000 000 EUR. Пока не определено, когда начнется отсчет этого срока: первая оценка может состояться в конце 2022 года на активы, имеющиеся в течение этого года, если законопроект получит одобрение парламента до конца декабря. В противном случае, начисления будут производиться 31 декабря 2023 и 2024 годов. Однако временный характер налога не гарантирован. Законодательство в его нынешнем виде содержит положение, позволяющее оценить ситуацию по истечении 2х летнего периода.

Для целей налога солидарности каждое физлицо, проживающее в Испании, будет иметь льготы в размере 700 000 EUR плюс 300 000 EUR от стоимости основного дома. Льготы на стоимость бизнеса физлица будут рассчитываться так же, как и для налога на богатство. Ставки будут рассчитываться по диапазонам: 1,7% на активы от 3 000 000 EUR до 5 350 000 EUR, 2,1% на следующие 5 300 000 EUR и 3,5% на активы свыше 10 700 000 EUR. Если физлицо подлежит уплате как налога на богатство, так и налога солидарности, обязательство по уплате налога на богатство будет зачтено в счет обязательства физлица по уплате налога солидарности за год. Общая сумма обязательств физлица по подоходному налогу, налогу на богатство и налогу солидарности не может превышать 6% от налогооблагаемого дохода физлица, при условии уплаты не менее 20% налога солидарности.

Вычеты из налога солидарности будут разрешены в отношении зарубежных налогов на богатство, уплаченных с тех же активов, хотя налогоплательщики, не являющиеся резидентами ЕС, должны будут назначить юридического представителя в Испании для урегулирования своих требований.