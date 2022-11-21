Всё для народа: упрощение процедуры банкротства для физических лиц

В 2020 году по поручению Президента РФ Владимира Путина стартовала новая процедура внесудебного банкротства граждан, рассчитанная на более уязвимую часть граждан, с существующей задолженностью в пределах 500 тыс. рублей.

Данной процедурой могут воспользоваться россияне с соответствующим пределом по долговой нагрузке и с подтвержденным актом о невозможности взыскать имущество у должника, по большей части из-за отсутствия имущества.

По мнению Минэкономразвития, вышеупомянутый механизм позволил существенно снизить количество отказов в возбуждении внесудебного процесса банкротства по причине несоответствия требований, благодаря чему стабилизировался поток заявлений.

В связи с положительными показателями действия ускоренной процедуры, на этой неделе, главой Минэкономразвития было предложено распространить эту систему, в том числе на граждан:

с существенно низкими ежемесячными доходами, в том числе, живущих на пенсию и другие социальные выплаты;

с задолженностью, которую принудительно взыскивают более семи лет.

Ведомство предложило также снизить срок принудительно взыскания до 1 года, повысить максимальную сумму долга для процедуры до 1 млн рублей, а минимальную сумму снизить до 25 тыс. рублей. Для удобства граждан упрощенную процедуру банкротства можно будет инициировать через многофункциональный центр (МФЦ).