Да будут кредитные каникулы по потребительскому кредиту

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, благодаря которому заёмщик, заключивший договор потребительского кредита либо займа, попав в сложную жизненную ситуацию, может потребовать у кредитора предоставление льготного периода, в течение которого заемщик вправе не вносить платежи по такому договору, или как говорят в народе – запросить кредитные каникулы.