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Полина Мостепан
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Да будут кредитные каникулы по потребительскому кредиту

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, благодаря которому заёмщик, заключивший договор потребительского кредита либо займа, попав в сложную жизненную ситуацию, может потребовать у кредитора предоставление льготного периода, в течение которого заемщик вправе не вносить платежи по такому договору, или как говорят в народе – запросить кредитные каникулы.

Полина Мостепан
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Рассмотрим нюансы данного законопроекта:

  • Кредитные каникулы возможны, при условии снижения доходов заёмщика более чем на 30 % по отношению к среднемесячному доходу за предыдущий год
  • Предельный размер потребительского кредита, по которому заёмщик сможет требовать кредитные каникулы, будет установлено Правительством
  • Льготный период составит шесть месяцев, в течении которого заёмщик может не вносить обязательные платежи по кредиту, при чем неустойки начисляться не будут и предмет залога не смогут взыскать, а вот проценты на существующий долг будут начисляться в обычном режиме.
  • У заёмщика единоразовое право на кредитные каникулы за период действия одного кредита
  • Информация о предоставленном заёмщику льготного периода будет отражаться в его кредитной истории, но не будет ее ухудшать

По материалам: Телеграм-канала Государственной Думы

#Госдума#законопроект
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Госдума#законопроект