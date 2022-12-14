Да будут кредитные каникулы по потребительскому кредиту
На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, благодаря которому заёмщик, заключивший договор потребительского кредита либо займа, попав в сложную жизненную ситуацию, может потребовать у кредитора предоставление льготного периода, в течение которого заемщик вправе не вносить платежи по такому договору, или как говорят в народе – запросить кредитные каникулы.
Кредитные каникулы возможны, при условии снижения доходов заёмщика более чем на 30 % по отношению к среднемесячному доходу за предыдущий год
Предельный размер потребительского кредита, по которому заёмщик сможет требовать кредитные каникулы, будет установлено Правительством
Льготный период составит шесть месяцев, в течении которого заёмщик может не вносить обязательные платежи по кредиту, при чем неустойки начисляться не будут и предмет залога не смогут взыскать, а вот проценты на существующий долг будут начисляться в обычном режиме.
У заёмщика единоразовое право на кредитные каникулы за период действия одного кредита
Информация о предоставленном заёмщику льготного периода будет отражаться в его кредитной истории, но не будет ее ухудшать
По материалам: Телеграм-канала Государственной Думы