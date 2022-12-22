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Российские налоги
Полина Мостепан
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Правительство одобрило новую меру поддержки участникам промышленного кластера

16 декабря прошло очередное заседание Правительства, на котором было принято решение о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. В этот раз мера поддержки нацелена на помощь участникам промышленного кластера.

Полина Мостепан
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Промышленный кластер — это совокупность промышленных предприятий, которые находятся в кооперационных связях и располагаются в пределах субъекта либо нескольких субъектов Российской Федерации. Благодаря одобренному законопроекту, организациям, являющимся участникам промышленного кластера будет предоставлена возможность проведения налогового мониторинга и применение единого пониженного тарифа страховых вносов.

По мнению Правительства, данный законопроект поможет снизить фискальную и налоговую нагрузку с компаний промышленного кластера, и тем самым значительно ускорит развитие и реализацию инвестиционных проектов, нацеленные на производство импортозамещающей продукции, в том числе сырья, материалов и комплектующих.

Данный проект федерально закона одобрен Правительством и передан в установленном порядке в Государственную думу.

По материалам: Правительство России

#Госдума#страховые взносы
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Госдума#страховые взносы