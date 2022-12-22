Правительство одобрило новую меру поддержки участникам промышленного кластера

16 декабря прошло очередное заседание Правительства, на котором было принято решение о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. В этот раз мера поддержки нацелена на помощь участникам промышленного кластера.
Промышленный кластер — это совокупность промышленных предприятий, которые находятся в кооперационных связях и располагаются в пределах субъекта либо нескольких субъектов Российской Федерации. Благодаря одобренному законопроекту, организациям, являющимся участникам промышленного кластера будет предоставлена возможность проведения налогового мониторинга и применение единого пониженного тарифа страховых вносов.
По мнению Правительства, данный законопроект поможет снизить фискальную и налоговую нагрузку с компаний промышленного кластера, и тем самым значительно ускорит развитие и реализацию инвестиционных проектов, нацеленные на производство импортозамещающей продукции, в том числе сырья, материалов и комплектующих.
Данный проект федерально закона одобрен Правительством и передан в установленном порядке в Государственную думу.
По материалам: Правительство России
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