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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Венгрия повышает минимальную месячную заработную плату с января 2023 года

Венгрия опубликовала Постановление правительства № 573/2022 в «Официальном вестнике» 23 декабря 2022 года о повышении стандартной минимальной месячной заработной платы.

Ксения Шилкина
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Предполагается повышение заработной платы с 200 000 венгерских форинтов в месяц до 232 000 венгерских форинтов в месяц для работников, занятых полный рабочий день, начиная с 1 января 2023 года.

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Для работников, занимающих должности, требующие минимальное среднее образование или профессиональную подготовку, минимальная месячная заработная плата увеличивается с 260 000 форинтов в месяц до 296 400 форинтов в месяц.

Для обоих случаев также предусмотрены недельная, дневная и почасовая минимальная заработная плата, а также правила для неполного рабочего дня. Помимо минимальной заработной платы, эти значения также служат основой для минимального взноса в систему социального обеспечения.

По материалам orbitax.com

#Венгрия#социальное страхование
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Венгрия#социальное страхование