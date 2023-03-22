News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российские налоги
Полина Мостепан
1

Введение курортного сбора в Санкт-Петербурге

В Смольном разработан проект закона «О введении курортного сбора на территории Санкт-Петербурга». С начала и до конца марта документ будет проходить экспертизу на наличие коррупционной составляющей в документе, после чего проект будет передан в городской парламент на рассмотрение.

Полина Мостепан
Обсудить

По новому закону с первого августа этого года сбор будет взиматься в Петербурге по всему городу. Данное экспериментальное нововведение будет действовать до конца следующего года, и сумма сбора составит 100 руб. в день. Сбор предназначен для посетителей города старше 18 лет, которые проживают не менее одних суток в гостинице либо жилых помещениях, подходящих или предназначенных для кратковременной аренды. Оплачивать сбор понадобится за все дни отдыха кроме первых суток. Гость будет обязан оплатить данный сбор при заселении и после этого деньги поступят в городской бюджет.

В тексте документа определены двадцать категорий отдыхающих, которые не обязаны платить сбор, как правило это льготные категории граждан, например, ветераны ВОВ, а также Герои России и СССР. Ещё освобождены от уплаты сбора спортсмены, приехавшие на соревнования, и в том числе местные жители г. Санкт-Петербург.

Нужно отметить, что размер сбора для Петербурга выше, чем в регионах, где уже тестируется новый налог с 2018 года, таких как Алтайский край, южные регионы, Крым и т.д. Там взымаемая плата с туристов значительно меньше и варьируется от 10 до 50 руб. в день.

Безусловно, данный сбор вводится с целью сохранения, восстановления и развития курортов, и в том числе туризма в Санкт-Петербурге. Каким образом нововведение повлияет на посещаемость туристов- прогнозировать сложно. Поживём и увидим, как говорится.

#туристический сектор
Обсудить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#туристический сектор