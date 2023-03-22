Введение курортного сбора в Санкт-Петербурге

В Смольном разработан проект закона «О введении курортного сбора на территории Санкт-Петербурга». С начала и до конца марта документ будет проходить экспертизу на наличие коррупционной составляющей в документе, после чего проект будет передан в городской парламент на рассмотрение.

По новому закону с первого августа этого года сбор будет взиматься в Петербурге по всему городу. Данное экспериментальное нововведение будет действовать до конца следующего года, и сумма сбора составит 100 руб. в день. Сбор предназначен для посетителей города старше 18 лет, которые проживают не менее одних суток в гостинице либо жилых помещениях, подходящих или предназначенных для кратковременной аренды. Оплачивать сбор понадобится за все дни отдыха кроме первых суток. Гость будет обязан оплатить данный сбор при заселении и после этого деньги поступят в городской бюджет.

В тексте документа определены двадцать категорий отдыхающих, которые не обязаны платить сбор, как правило это льготные категории граждан, например, ветераны ВОВ, а также Герои России и СССР. Ещё освобождены от уплаты сбора спортсмены, приехавшие на соревнования, и в том числе местные жители г. Санкт-Петербург.

Нужно отметить, что размер сбора для Петербурга выше, чем в регионах, где уже тестируется новый налог с 2018 года, таких как Алтайский край, южные регионы, Крым и т.д. Там взымаемая плата с туристов значительно меньше и варьируется от 10 до 50 руб. в день.