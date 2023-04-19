С 1 апреля произведена индексация пенсий

«1 апреля- никому не верь!», но всё-таки чему-то верить можно и нужно, так как в первый день апреля произошла ежегодная индексация социальной пенсии на 3,3%.
В течение года социальные пенсии увеличились на 13,6% и для осуществления данных целей из федерального бюджета была выделена не малая сумма-15,57 миллиардов рублей.
Существуют следующие виды социальных пенсий:
Повышения, а также изменения социальных пенсий осуществляются автоматически без предоставления каких-либо заявлений в Социальный Фонд. Таким образом, выплаты полагающихся сумм происходят с учетом индексации.
Для неработающих пенсионеров, предусмотрен минимальный уровень пенсий, но при этом, сумма не должна быть ниже прожиточного минимума по месту проживания. Однако, если всё-таки общая сумма начислений будет меньше прожиточного минимума, то в таком случае, применяется социальная доплата.
По материалам: Телеграм-канала Госуслуги
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