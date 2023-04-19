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Полина Мостепан
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С 1 апреля произведена индексация пенсий

«1 апреля- никому не верь!», но всё-таки чему-то верить можно и нужно, так как в первый день апреля произошла ежегодная индексация социальной пенсии на 3,3%.

Полина Мостепан
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В течение года социальные пенсии увеличились на 13,6% и для осуществления данных целей из федерального бюджета была выделена не малая сумма-15,57 миллиардов рублей.

Существуют следующие виды социальных пенсий:

  • для граждан с ограниченными способностями I II, III группы, и в том числе дети с ограниченными способностями
  • в случае потери кормильца (родитель или родители). К данной категории относятся дети до 18 лет либо до 23 лет, при условии обучения на очном отделении учебного заведения
  • по старости, не имея требуемого пенсионного стажа и индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК)
  • малочисленным народам Севера по старости, в частности для женщин в 50 лет, а для мужчин- в 55 лет
  • детям, чьи родители не были установлены. Касается граждан в возрастной категории до 18 лет либо до 23 лет, но при условии очного обучения

Повышения, а также изменения социальных пенсий осуществляются автоматически без предоставления каких-либо заявлений в Социальный Фонд. Таким образом, выплаты полагающихся сумм происходят с учетом индексации.

Для неработающих пенсионеров, предусмотрен минимальный уровень пенсий, но при этом, сумма не должна быть ниже прожиточного минимума по месту проживания. Однако, если всё-таки общая сумма начислений будет меньше прожиточного минимума, то в таком случае, применяется социальная доплата.

По материалам: Телеграм-канала Госуслуги

#пенсия
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#пенсия