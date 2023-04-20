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Полина Мостепан
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Законопроект об удлиненных майских выходных уже на рассмотрении в Госдуме

Апрель месяц в самом разгаре, прекрасная погода набирает обороты, а время неумолимо утекает и майские праздники уже не за горами. Партия «Новые люди» подготовили законопроект, благодаря которому период майских выходных дней будет удлинён с 1 по 9 мая. Учитывая, что 1-е мая приходится на понедельник, то соответственно, этот период ещё продлится на 2 выходных дня- 29 и 30 апреля.

Полина Мостепан
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Важно уточнить, что по утвержденному производственному календарю в текущем году майские выходные дни не совсем удобны для тех, кто работает на пятидневке, – 29 ,30 апреля и 1 мая, затем 4 рабочих дня, и далее отдых с 6-го по 9 мая включительно.

Данный законодательный проект уже внесен в Госдуму, и в случае оперативного, и в том числе положительного решения, данные изменения будут применимы уже в 2023 году. То есть россияне смогут размеренно отдохнуть 11 дней подряд, либо где-то на природе или даже повести эти дни в небольшом путешествии.

Но не всё так гладко, как кажется, по условиям законопроекта, продление периода майских выходных будет происходить за счет сокращения новогодних праздников. По предложенным условиям, зимой россиянам вполне хватит отдохнуть с 1-го по 3 января плюс Рождество (7 января).

Безусловно, предложенный законопроект очень заманчивый, но всё-таки интересно, какая чаша весов перевесит- новогодние салаты либо майские шашлыки.

По материалам: РБК

#Госдума
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Госдума