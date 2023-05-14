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Полина Мостепан
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Центральный банк о цифровом рубле

Поступила информация от Главы Центрального Банка РФ, что в ближайшем будущем запустят операции с цифровым рублем, но предварительно в пилотном режиме. Первоначально возможность производить переводы небольшими суммами будет у ограниченного круга лиц. Но в дальнейшем после анализа результатов эксперимента операции с цифровым рублем будут предложены для более расширенного круга желающих.

Полина Мостепан
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Центральный банк рассматривает цифровой рубль только как дополнительное средство для осуществления платежей и расчетов, но не для накопления. Также исключена возможность начисления процентов, либо выдача кредитов в цифровой валюте.

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Также запланировано сделать переводы цифрового рубля между физическими лицами бесплатными. Когда систему запустят полноценно, граждане смогут пополнять свой цифровой кошелек, но при условии, что сумма пополнения не будет превышать 300 тысяч рублей в месяц.

Все цифровые деньги, имеющиеся в доступе на кошельке можно будет переводить себе, либо другому человеку без оплаты процентов. Таким образом, данная система будет удобной и выгодной, так как предельная сумма перевода превышает в 3 раза допустимую сумму, чем сейчас в СБП, которая, однозначно, очень востребована среди потребителей России в последнее время.

По материалам: Банк России

#криптовалюта#Центробанк
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#криптовалюта#Центробанк