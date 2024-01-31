Как открыть счет в BANK PICTET & CIE (EUROPE) AG, LONDON BRANCH Материал редакции

Входящий в признанную финансово устойчивую группу Pictet, Bank Pictet & Cie (Europe) AG, London Branch может быть хорошим вариантом для открытия личного или корпоративного счёта как для лиц, заинтересованных в надёжном хранении своих сбережений, так и для лиц, находящихся в поиске инвестиционных возможностей (с самостоятельным принятием инвестиционных решений или при помощи высокопрофессиональной команды инвестиционных управляющих).

Финансовая группа Pictet, история которой берёт своё начало с 1805 года в Женеве, специализируется на управлении частным капиталом. По состоянию на 30 сентября 2023 года, стоимость активов под управлением или на хранении составила 691 миллиард долларов США.

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Рейтинг Banque Pictet & Cie SA

По данным FitchRatings и Moody's Investors Service, двух крупнейших международных рейтинговых агентств, рейтинги Banque Pictet & Cie SA (основанные на показателях группы)[1], являются одними из самых высоких в банковской сфере.

География группы Pictet

Pictet Group представлена в тридцати финансовых центрах по всему миру, в том числе имеет офисы в Париже, Риме, Дубае, Токио, Нью-Йорке. Один из региональных офисов компании группы, о котором и пойдёт речь в данной статье, находится в Лондоне.

В лондонском офисе базируется команда Pictet Asset Management Ltd по работе с клиентами. Компания группы Pictet Asset Management Ltd уполномочена и регулируется Управлением по финансовому надзору (Financial Conduct Authority – «FCA»). Через Лондон возможно открытие корпоративных и личных инвестиционных и/или сберегательных счетов в Bank Pictet & Cie (Europe) AG, London Branch, который является местным подразделением немецкого BANK PICTET & CIE (EUROPE) AG (с офисом в Франкфурте-на-Майне, регулируется Федеральным управлением финансового надзора Германии (German Federal Financial Supervisory Authority - «BaFin»).

Несмотря на то, что лондонский Pictet больше нацелен на обслуживание клиентов из Великобритании, открыть счета могут и иностранные граждане, а также возможно открытие счетов на иностранные компании (в том числе, оффшорные).

Для граждан РФ открытие счёта возможно при наличии паспорта / ВНЖ / резидентства Великобритании или иной страны[2]. В некоторых случаях открытие корпоративного счёта осуществляется исключительно в связке с открытием личного счёта для собственника компании.

Тарифы банка Pictet и иные условия обслуживания

Банк не делает различий в стоимости обслуживания корпоративных и личных счетов. Размер банковских комиссий зависит от объёма средств на счёте клиента и присвоенного клиенту уровня риска. Так, для высокорисковых клиентов в индивидуальном порядке оговариваются повышенные тарифы и/или повышенный минимальный порог инвестиций (например, 5 000 000 GBP / EUR / USD вместо 2 000 000 GBP / EUR / USD) или иные условия, на которых банк был бы готов обслуживать клиентов данного уровня риска.

Внимание! На текущий момент все лица, имеющие связь с РФ (гражданство РФ, резидентство РФ, источник происхождения средств в РФ, планируемые операции с РФ), по умолчанию попадают в категорию высокорисковых.

Тарифы банка структурированы следующим образом:

1 уровень – тарифы за хранение средств – рассчитываются в зависимости от размера активов, находящихся в управлении у Pictet.

2 уровень – тарифы за проведение операций с активами в инвестиционном портфеле клиентов (брокерские комиссии за формирование, сопровождение и обработку поручения рассчитываются в зависимости от размера транзакции; не взимаются брокерские комиссии за операции по фидуциарным и срочным депозитам, операции с продуктами денежного рынка или краткосрочными облигациями).

3 уровень – тарифы за мандаты, в зависимости от типа управления инвестиционным портфелем и выбранной модели мандата (standard / combined brokerage model).

Хранение активов (Custody) включает в себя все услуги, необходимые для администрирования инвестиционного портфеля: - учет, - расчеты, - сбор дивидендного и купонного дохода,- использование цен из нескольких источников, - корпоративные действия, - отчеты об оценке и т. д. Операции с активами (Transactions) совершение сделок на более чем 80 рынках и со всеми классами активов. Мандаты (Mandates) - Дискреционные – клиенты полностью делегируют банку управление своими активами; - Только исполнение – клиенты управляют собственным инвестиционным портфелем без каких-либо рекомендаций со стороны банка. доступны три широкие категории инвестиционных мандатов:- Консультационные – клиенты управляют собственным инвестиционным портфелем по рекомендациям банка;- Дискреционные – клиенты полностью делегируют банку управление своими активами;- Только исполнение – клиенты управляют собственным инвестиционным портфелем без каких-либо рекомендаций со стороны банка.

Для клиентов, которые предпочитают инвестировать в активы, чем ценные бумаги, банк предлагает достаточно широкий выбор инвестиционных стратегий в недвижимость. В том числе, доступны прямые инвестиции в недвижимость (в основном в странах Евросоюза и Великобритании; как в устоявшиеся объекты коммерческой и жилой недвижимости, так и в объекты на более ранней стадии строительства / реновации) через платформу банка.

Открытие счёта в банке Pictet

Список документов и информации, запрашиваемый банком, не отличается от стандартного, и зависит от:

Типа открываемого счёта

Корпоративный

Личный



Сберегательный



Инвестиционный



Присвоенного клиенту уровня риска

Medium-risk

High-risk



Параметров клиента и источника происхождения его средств, благосостояния (source of funds, source of wealth).

Ознакомиться со стандартным комплектом документов и информации, которые требуются к предоставлению в рамках процедуры открытия счёта, можно здесь:

На первичном этапе рассмотрения заявки особое внимание банк уделяет проверке клиентов на наличие в санкционных списках. Платформа, на которой можно произвести проверку по консолидированным спискам финансовых санкций и найти информацию, касающуюся замораживания активов и запретов на инвестиции, наложенных в рамках всех режимов финансовых санкций, применяемых в Великобритании, – OFSI Consolidated List Search.

Также банк будет запрашивать к предоставлению налоговые декларации из страны, налоговым резидентом которой является физическое лицо (заявитель – при открытии личного счёта, или бенефициар компании – при открытии корпоративного счёта), и сверять показатели из налоговых деклараций с предоставленными документами, подтверждающими источник происхождения средств и благосостояния физического лица.

Предоставление налоговых номеров физических лиц (заявителя или бенефициара компании-заявителя) также является обязательным. Великобритания является участницей Многостороннего соглашения об автоматическом обмене финансовой информацией и имеет широкую сеть Двусторонних соглашений об автоматическом обмене информации, заключенных с другими странами-членами Многостороннего соглашения.

Согласно стандартам обмена информацией (Common Reporting Standards (CRS)), все финансовые институты стран, участвующих в автоматическом обмене, обязаны собирать информацию о своих клиентах, вносить её в специальный электронный реестр, который впоследствии отправляется в национальную налоговую службу, а из неё в национальную налоговую службу другого государства, с которым осуществляется обмен информацией на взаимной основе и налоговым резидентом которого является клиент банка.

Также обмен информацией осуществляется в рамках разработанной США системы FATCA (the Foreign Account Tax Compliance Act), для которой аналогичным образом требуется сбор финансовыми институтами информации по клиентам, включая сведения о налоговом резидентстве физических и юридических лиц.

Банк Pictet, являясь финансовым институтом участвующего в обменах финансовой информацией государства, ответственно подходит к сбору необходимой информации и принимает требуемое участие в обмене указанной информацией.

Внимание! Личная встреча с представителем банка в рамках процедуры открытия счёта является обязательной.