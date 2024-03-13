Экономист Игорь Липсиц в Литве. Интервью о релокации. Переезд в Литву, эмиграция и жизнь в Литве Материал редакции

Сегодня нас ждет интервью с удивительным гостем, который переехал в Литву уже давно и согласился дать нам интервью о своей жизни в этой стране.

Видео с нашего канала Осознанная релокация

Видео на Youtube канале https://www.youtube.com/watch?v=BtyPdDsCFSk - Осознанная релокация. «…Мы вообще с женой вышли на идею релокации как на идею пенсионной релокации. Мы решили, что попытаемся найти климат, похожий на тот, в котором мы прожили большую часть жизни. И Литва в этом смысле очень хороша…» «…Изначально Литва была очень дружелюбно настроена ко всякого рода приезжим. Была очень рада любым деньгам. Потому что была в этот момент еще очень бедной, и любые деньги приветствовались. Легко открывались счета в банках. Легко регистрировались фирмы. Но ситуация изменилась, конечно. Она изменилась для граждан с российским паспортом. Как всюду - гражданин с российским паспотртом теперь существо не желательное. Но если у тебя есть вид на жительство, особых проблем не возникает...» «…Литва - страна дорожающая. С немаленькой инфляцией. Это тоже надо понимать. Жилье не очень дешевое. Я бы сказал, совсем не дешевое. И это говорит о том, что в общем экономика растет, раз растут цены. А раз стороительство идет большое, и дома не стоят пустые, это означает, что доходы растут. И это очень важный сигнал для релокантов. Потому что всегда есть когда ты релоцируешься огромная опасность попасть в затухающую экономику...» «…В общем здесь идет подъем. Литовцы, конечно, жалуются. Я все это знаю. Но по объективным факторам - по рынку недвижимости - видно, что деньги у людей есть...»

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Расшифровка стенограммы

Липсиц Игорь Владимирович (доктор экономических наук, профессор, в Литве с 2001 года): Мы вообще с женой вышли на идею релокации как на идею пенсионной релокации. Это довольно такая старая советская модель. В этом нет ничего нового. В СССР так было всегда. Люди, которые жили на севере, как в России говорят: «на северах», они обычно, выходя на пенсию, уезжали на юг. Куда-нибудь в Краснодарский край, в район Сочи, кто-то в Крым в СССР переезжал. Потеплее, чтобы отдохнуть от зимы, отдохнуть от метели, отдохнуть от полярной ночи. Это все было ужасно тяжко.

В общем, эта миграция на юг была всегда. Я впервые для себя эту идею миграции пенсионной осознал, как не смешно, в Украине. Меня занесло в район Корсунь-Шевченковского, а это безумно красивые места. Но это было до Чернобыля. После Чернобыля я как-то эту мысль забросил. А дальше мы с женой кочевали-кочевали по свету. Смотрели, где бы нам было уютно прожить старость. И мы когда попали в Литву, как-то сразу присохли. Как-то сразу сложилось многое.

Катя Трина Пал (автор и ведущая канала "Осознанная релокация"): Ну и корни здесь, я так понимаю?

Игорь Владимирович: Корни, да. Но очень давние корни. Где-то примерно до 1880 года, насколько я понимаю, моя семья жила здесь, в Литве.

Катя: О, так даже?

Игорь Владимирович: Потому что все российские евреи, они отсюда пришли. Часть была на территории нынешней Беларуси, часть на территории Литвы, часть оказалась на территории Украины. Мама у меня с Украины. А здесь жила моя семья деда по отцу. В общем, какие-то корни есть. Дед был мещанин Ковинской губернии по паспорту.

Как-то мы сюда приехали, и нам очень понравилось. Климат приятный, не тяжелый. Безумно красивая страна, огромное количество прекрасных лесов. Человек, выросший и проживший жизнь в России, он привыкает к лесу. И мы всегда с женой искали место, где можно будет гулять по лесу. Это будет приятно, потому что без леса как-то тяжело восстанавливаться. А здесь мы увидели прекрасную лесную страну.

Видите ли, очень многие люди, релоцируясь, про климат не думают вообще. Покупают жилье и выбирают место жительства, совершенно не задумываясь о климате. И о том, что человек становится старше. Это надо думать, это надо учитывать. Я как-то разговорился с москвичом, тоже моим сверстником. Он, как положено российскому северному человеку, купил себе жилье на Кипре. Очень модно было покупать на Кипре. И оказалось, что он как северянин плохо переносит это солнце. Короче, у него началась раковая опухоль кожи. Солнце - это очень такая непростая вещь. Конечно, он больше на Кипр не ездит. Это надо смотреть.

Я ведь почему сюда ориентировался? Знаете, есть статистика. Экономисты чем хороши? Мы цифры смотрим, тренды изучаем. Мы знаем, что очень любопытной была еще во времена СССР статистика, что человек, переезжая с северов куда-нибудь в Краснодарский край или в Крым безумно радовался, но жил после этого не очень долго. Все-таки его организм сбалансировался под северный климат. И переезжая в такие жаркие солнечные места - это был климатический шок. Это надо учитывать. Поэтому чтобы на эту мину не наступить, мы решили, что мы попытаемся найти климат, похожий на тот, в котором прожили большую часть жизни. Литва в этом смысле хороша.

Язык

Игорь Владимирович: Немаловажным фактором было то, что в Литве очень спокойно с русским языком. Здесь ведь была совсем другая история с русскоязычным населением, чем, скажем, в Латвии или в Эстонии. Здесь была очень маленькая доля русскоязычных. Она была в районе 3-5% на момент обретения независимости. И поэтому здесь таких острых национальных конфликтов, как Латвия, с этими неграми, не было. Здесь им сразу дали гражданство, и проблема была снята. И язык здесь русский вполне рабочий. Клайпеда вообще очень сильно русскоязычный город. В Вильнюсе, может быть, чуть поменьше, но совсем мало в Каунасе. То есть по разным городам - по-разному. Но в общем, русский язык спокойный.

Катя: А откуда берутся русскоязычные города, если всего 5% населения?

Игорь Владимирович: А очень много же было людей во всякого рода должностях. Врачи были, педагоги были, преподаватели учебных заведений, инженеры. Много было. Я с людьми из Клайпеды разговаривал, очень много капитанов кораблей было, очень много экипажей.

Катя: И они все стали гражданами.

Игорь Владимирович: Они стали гражданами, и русский язык остался. И это сильно облегчает для русскоязычного человека жизнь в Литве, потому что до сих пор ты приходишь к врачу - ты говоришь по-русски.

Катя: Вы имеете в виду, что очень много литовцев говорят по-русски, свободно?

Игорь Владимирович: Да, по-русски без всяких проблем. Потому что, во-первых, и много русских, и русский изучали, и русский еще жив. Это очень облегчает жизнь, потому что действительно и врач с тобой говорит, и налоговый инспектор с тобой говорит по-русски. Это сильно облегчает жизнь. Молодые, конечно, уже не так хорошо. По-английски уже можно общаться, тоже не проблема. И в этом смысле языковое поле здесь более легкое, более простое, более удобное. Это хорошо.

Изначально Литва была очень дружелюбно настроена ко всякого рода приезжим. Потому что страна была в начале века, а я сюда приехал в 2001 году, первое жилье купил в 2001, была очень рада любым деньгам, потому что была в этот момент еще очень бедная. И любые деньги приветствовались. Легко открывались счета в банках, легко регистрировались фирмы. Поэтому, когда я здесь зарегистрировал фирму, никаких проблем не было. Это было очень такое легкое положение.

Так что в этом смысле въехать сюда было легко. И мы начали здесь создавать сначала платформу для такой пенсионной жизни. Потом потихоньку я стал проводить здесь больше времени, перешел в режим полгода - в России, преподавание, полгода живу здесь. Потом по 3 месяца. А потом ковид, и уже мы все заселены всегда, уже больше не возвращаемся. С 2020 года мы уже здесь постоянно. Так что дорога была долгая, плавная.

В общем, нормально. Если ты соблюдаешь правила, то литовцы спокойно к тебе относятся. Ты соблюдаешь ритуал обретения права на жизнь. Если ты этот ритуал выполняешь строго по пунктам, то все нормально. Жена изучила литовский, сдала экзамен по языку, получила ПМЖ, потом получила гражданство.

Катя: Уже получила гражданство за эти годы?

Игорь Владимирович: Да-да-да.

Катя: Расскажите про эти правила, которые нужно соблюдать.

Игорь Владимирович: Правила были довольно простые. Нужно было создать фирму. Так было почти во всех странах. Но очень многие к этому отнеслись не серьезно. Я прекрасно знаю историю многих, кто переехал в Чехию. Там люди создавали фирмы, делали это довольно фиктивно, к сожалению. Покупали квартиру, а квартира становилась активом фирмы, ее сдавали, как бы это была деятельность фирмы.

Мы сразу создавали фирму более серьезную, так сказать. Она обслуживала мои лекционные туры как преподавателя, мои издательские проекты. Поэтому у нас шел денежный поток, мы платили налог. Мы спокойно эту фирму здесь держали. Она давала нам право на вид на жительство. И со временем, когда набралось много лет, мы уже оформили ПМЖ жене, когда она сдала язык. И потом, соответственно, просила о гражданстве, и Литва дала гражданство.

Катя: А ПМЖ дают по истечении 5 лет?

Игорь Владимирович: Нет, после, по-моему, сейчас я могу ошибиться, даже 10 лет. Жена гражданство получила через 15 лет.

Катя: Только через 15?

Игорь Владимирович: Через 15 лет. Это довольно долгая дорога. Кроме того здесь меняются правила. Я сейчас довольно давно за этим не слежу внимательно, но меняются правила. Теперь и вид на жительство дают уже не на 2 года, как раньше, а на 4 года. Так что в этом смысле здесь несколько облегчается, проще становится получать документы. В этом смысле Литва спокойно относится. Вообще страна терпимая.

Катя: То есть здесь оформляют выходцев из России. Для россиян можно получить вид на жительство.

Игорь Владимирович: Если есть работа. В последние полтора года очень же много народу сюда переехало.

Катя: Да.

Игорь Владимирович: Мы это знаем и наблюдаем. Начали это белорусы, которые очень массово мигрировали сюда, в Литву. Потом поехали, конечно, украинцы. Потом русские. В общем, Литва открыла дорогу, дала такой облегченный режим получения вида на жительство тем, у кого есть работа. Мы так понимаем, что практически почти весь белорусский IT сюда переехал.

В Беларуси был хороший IT-сектор, и они сюда перебрались. Это дало работу. Так что возникла новая экономика мигрантов в Литве. Довольно любопытный это процесс. Литва к этому хорошо относится, потому что рабочие руки и бизнес всегда нужны. В этом смысле для Литвы это хорошо, потому что сама Литва испытывает проблемы с эмиграцией: очень много молодежи уехало, когда Литва вступила в ЕС, и стало возможно в рынок труда входить. Очень многие уехали. Сначала уехали в Великобританию, она открыла рынок первой. Потом - в Ирландию. Потом, я помню, какой здесь был шум, когда Германия открыла рынок труда, и как много молодых литовцев уехало. Поэтому здесь численность сокращается.

Катя: Соответственно, нужны новые вливания.

Игорь Владимирович: Нужны новые люди, да. Литовцы к этому относятся осторожно, все-таки они очень хотят сохранить национальную идентичность Но все-таки открывают. Поэтому сюда дорога какая-то есть.

Образование

Катя: А что касается студентов, можно ли приехать по студенческой визе?

Игорь Владимирович: Здесь проблема состоит в том, что в Литве не очень много программ на английском. Здесь все-таки программа основана на национальном языке. Литовцы очень трепетно относятся к языку своему. Он трудный и достаточно редкий. Они поэтому в основном преподают на литовском. Изучить литовский так, чтобы учиться на нем, дело, конечно, очень сложное.

Но есть, конечно, какие-то программы. Я знаю, что есть, по-моему, в Вильевском университете какие-то программы на английском. Я знаю, что есть какая-то структура на английском языке преподавания в Клайпеде. Про Каунас, честно говоря, я не знаю. Но такого большого потока студентов в Литву я не знаю, просто не слыхал об этом никогда.

Катя: А Вас как-то привлекали к образованию здесь?

Игорь Владимирович: Да нет.

Катя: Приглашали, может быть, лекции читать?

Игорь Владимирович: Еще раз - нет программ. Я преподаю на русском, поэтому здесь нет. Мы сейчас, российские преподаватели в эмиграции, пытаемся создать свои структуры, чтобы преподавать по-русски.

Катя: Есть такое, да?

Игорь Владимирович: Есть такие идеи. Есть и очень действительно немаленькие и серьезные, потому что возникает огромное русскоговорящее сообщество в Европе. Потому что и раньше было очень немало русскоговорящих, а теперь в силу этой релокации появляются просто сотни тысяч людей. И мы думаем, как это сделать.

Катя: Это очень интересно. Вы можете что-то рассказать?

Игорь Владимирович: Пока не могу, потому что все это в процессе. Но мы над этим работаем, и над высшим образованием. Насколько я знаю, в Сербии или в Хорватии есть какая-то уже первая попытка запустить бакалавриат на русском языке. «Свободное искусство» поищите. Есть это уже. А есть какая-то история свободного университета в Риге. Наверное, об этом знаете хорошо.

То есть какие-то попытки идут. Это очень трудно, потому что нет никаких спонсоров, которые бы это дело поддержали серьезно деньгами. Это крайне сложно финансировать, и не просто на это получить гранты, получить лицензии. Но над этим идет работа. Пока мало что могу сказать, но могу только сказать, что идет работа и над программами бакалавриата, магистратуры и даже есть попытки начать работать в рамках бизнес-школы. Такие проекты есть. И мы надеемся, что это получится. Тьфу-тьфу, держим пальцы, чтобы получилось. Пока детали не могу сказать.

Недвижимость

Катя: Как Литва устроена географически? Где здесь интереснее жить? Где Вы жили и как выбирали, где жить? И сколько стоит?

Игорь Владимирович: Здесь история такая: Литва – страна дорожающая, с немаленькой инфляцией. Это тоже надо понимать. В стране 3 основных крупных города – это Вильнюс, Каунас и, соответственно, Клайпеда - портовый город. Основные центры активности - это, конечно, Вильнюс и Клайпеда. Каунас поменьше. Как-то он немножко город в стороне.

Катя: А цены на недвижимость и, может быть, какая-то динамика за последние 20 лет?

Игорь Владимирович: Это очень зависит от того, где вы захотите. Это очень по-разному. Жилье не очень дешевое. Я бы сказал, совсем не дешевое. Оно очень подорожало с тех времен, когда мы сюда приехали. Очень резко подорожало. Когда мы сюда приезжали, то квадратный метр где-то стоил около 500 долларов.

Катя: Ого!

Игорь Владимирович: Это были московские цены того времени.

Катя: В 2001 году.

Игорь Владимирович: 2001 год - 500 долларов стоил квадратный метр в Москве. И здесь было примерно так же. А сейчас очень разные цены по городам. Надо смотреть, где вы захотите жить. Понятно, что есть дорогие точки. Это Вильнюс. Это Друскининкай - знаменитый курорт, где тоже очень много, насколько я знаю, русскоязычных живет. Это вся территория, насколько я понимаю, Клайпедского воеводства, потому что там несколько сросшихся городов: Клайпеда, Паланга, Швянтойи. Там подороже - около 4 тысяч за квадратный метр евро. Но это все-таки приморские районы, там подороже. В Вильнюсе, я так понимаю, что чуть поменьше, но ненамного. В общем это будет где-то 3-4 тысячи за евро за квадратный метр. Дорогое жилье.

Цены

Игорь Владимирович: Да, дорогое жилье. И это говорит о том, что экономика Литвы растет. Раз растут цены, а строительство идет большое, мы видим, что идет большое строительство, и дома не стоят пустые, то, видимо, доходы растут.

И это, кстати, очень важный сигнал для релоканта, потому что всегда есть, когда ты релоцируешься, огромная опасность попасть в затухающую экономику. Ты приехал, а все идет на спад, и это, конечно, большая беда. Я много слышу от людей из Эстонии, что север Эстонии - затухающая территория. Это боль.

Литва - нет. Литва выходила трудно из Советского Союза. Ей было тяжко. У нее не было такой подпоры, такого финансового вливания, как у Эстонии и Латвии. Там очень сильно в свое время скандинавские страны помогли. Они там более родственные. А Литва немножко другая. Поэтому она такого притока денег, как Латвия и Эстония не получала. Ей выходить довелось труднее. Но сейчас она разогналась и, насколько я понимаю, последние годы растет быстрее, чем Латвия и Эстония. В общем, здесь идет подъем. И судя по тому, как жилье строится, как заселяется, видно, что здесь доходы неплохие, работу можно найти.

Литовцы, конечно, жалуются. Я все это знаю. Но по объективному фактору, по рынку недвижимости видно, что деньги у людей есть. И по машинам видно, что есть.

Катя: А литовцы жалуются, что стало дороже жить?

Игорь Владимирович: Литовцы всегда жалуются, что у них маленькая зарплата, что очень быстро цены растут. Тем не менее, по объективным параметрам, по рынку недвижимости, по автопарку… Мы когда сюда приехали, автопарк был очень еще хиленький, сильно поддержанные автомобили из Германии. Сейчас вы, наверное, ехали по шоссе и видели, что машины совершенно новые, хорошие и совсем не дешевые. Это правда.

Катя: А есть какая-нибудь нация, это сейчас я отступлю, которая не жалуется на то, что цены растут и жить стало дорого?

Игорь Владимирович: Знаете, я с этим в Норвегии не встречался. На мой взгляд, ужасно странная и необычная нация.

Катя: Самая дорогая страна.

Игорь Владимирович: Жутко странная страна, но они жалуются. Даже странно для меня. Норвегия является каким-то очень странным очагом, где люди не жалуются на государство, что оно берет много налогов. Где люди не очень склонны к демонстративному потреблению.

Это довольно необычная нация. Я даже студентам говорю, что Норвегия образует какое-то очень странное сообщество людей. Но норвежцы мне объясняют: «Да, мы платим большие налоги, но нам очень много обратно приходит. Поэтому да, очень дорого, но у нас и зарплата хорошая. Очень много дает государство». Я не очень много там времени провел, не могу сказать, что я хорошо знаю, но как-то от них не слышал. А так, конечно, все жалуются, что цены растут. Кроме японцев, если Вы знаете.

Катя: А японцы - нет?

Игорь Владимирович: Японцы не жалуются. У них цены падали.

Катя: Да?

Игорь Владимирович: У них, по-моему, лет 15 цены практически не росли. У них была дефляция, падение цен. И японское правительство кровью харкало, чтобы запустить инфляцию в Японии. Потому что без роста цен очень трудно экономику развивать. Сейчас у них инфляция около 2%.

Катя: И начали жаловаться, наверное.

Игорь Владимирович: Вряд ли. Японцы, они в этом смысле терпеливые.

Катя: Может быть, это просто не принято.

Игорь Владимирович: Так что по разным странам - по-разному. Но большинство, конечно, жалуются, что цены растут. Литва действительно в этом смысле становится более дорогой для жизни. Но здесь и зарплата растет минимально, и пенсии растут. Так что вообще немножко прожить можно.

Поиск работы и открытие бизнеса

Катя: Еще тоже хочу немножко назад вернуться и поговорить о том, в какой области сюда можно приехать и релоцироваться, будучи профессионалом в какой-либо области. Какие востребованные сейчас самые профессии в Литве?

Игорь Владимирович: Наверное, не очень просто отвечать. Я не настолько хорошо знаю литовский рынок и литовскую экономику. Что мы понимаем? Конечно, IT-шники. Это святое дело. Они вообще, что называется, без границ люди. С любым бизнесом здесь устраиваются. Это все существует, поэтому это понятная история.

Другие бизнесы, которые здесь могут развиваться… Мне казалось, что в Литве стоит развивать сферу услуг для пожилых. Я когда-то даже на эту тему с литовцами пытался разговаривать. Но это пошло не очень. Сейчас этот процесс пошел. В Литве открылся первый дом престарелых европейского класса. Это довольно любопытно пересекается с Россией. Эта сеть пришла в восточную Европу как раз через Россию. Появился у нас предприниматель, который когда-то открыл по французской франшизе дом престарелых, очень успешно работающий. Потом он открыл дом престарелых в Латвии. Senior Group называется. Сейчас первый дом престарелых открылся в Литве. Это возможно, потому, что, во-первых, страна стареет. И с моей точки зрения, потенциал размещения домов престарелых в Литве хороший. Здесь действительно не заселенная страна. Она большая, красивая, с очень маленьким населением. Население крохотное. Сейчас сами литовцы дают статистику - что-то около 1,5 миллиона человек.

Катя: А Вы сказали, что стареет - это в связи с оттоком молодежи в Европу?

Игорь Владимирович: Ну и с оттоком, и вся Европа стареет. То есть как раз здесь был даже проект, он до конца не дошел. Немцы хотели строить дом престарелых в Литве, потому что здесь все-таки подешевле и климатически проще, чем в центральных областях Германии. Так что в этом смысле индустрия для пожилых - это очень перспективный бизнес, потому что по всей Европе огромное количество стариков, причем, как правило, одиноких. В общем эта индустрия имеет перспективу. Senior Group, посмотрите, это интересная идея. Мне она всегда казалась разумной.

Что касается медицины, во-первых, в России не так много было хороших медицинских частных компаний, которые могли бы распространиться сюда. Поэтому здесь я не вижу. Образовательная сфера - вряд ли. Пищевка здесь существует неплохая, но здесь трудно развивать пищевую деятельность, потому что рынок очень сильно захвачен поляками. Поляки здесь очень активно продают. Поляки очень активны в пищевой промышленности. Поэтому для пищевого бизнеса не очень много вариантов. Сказать, что здесь какие-то совершенно свободные ниши, наверное, довольно трудно, но какие-то отдельные люди, наверное, могут находить. Наверное, это возможно.

Кстати, очень любопытная тема с врачами. Мы за последний год обнаружили, что литовцы очень терпимо относятся к русскоязычным врачам. Это произошло из-за украинцев. Очень много врачей приехало с Украины. И литовцы дали им возможность работать. То есть не было безумной сложной процедуры…

Катя: Переквалификации.

Игорь Владимирович: Сертификации. Как Вы знаете, как это бывает в США, как это бывает в Европе, как это бывает в том же Израиле. Литовцы открыли дорогу украинским врачам. Мыт уже знаем по людям, которые сюда с Украины приехали, что они нашли работу, работают с удовольствием, прилично зарабатывают врачи. Это нормальная такая карьера. Врачей здесь тоже не хватает, в Литве, поэтому понятно, что литовцы с удовольствием дали возможность квалифицированным врачам работать. Повторяю, потому что есть еще русский язык - можно с пациентами общаться, это не составляет проблемы. Поэтому врачам здесь дорога открыта.

Катя: А мне интересно сейчас стало, если литовец приходит к врачу и обнаруживает, что врач не разговаривает по-литовски?

Игорь Владимирович: Есть всегда сестра.

Катя: То есть тогда сестра будет переводить?

Игорь Владимирович: Всегда сестра. Эта проблема решается. Мы знаем, что одна из наших знакомых, которая приехала сюда с Украины, довольно быстро устроилась здесь детским врачом, педиатром. Получила работу. Ребенок, как вы понимаете, по-русски, не говорит, но мама за него все говорит мама.

Катя: Главное - успокоить маму.

Игорь Владимирович: Да.

Безопасность

Катя: Насколько безопасно Вы себя здесь чувствуете?

Игорь Владимирович: Хорошая страна, спокойная и безопасная. Полиции практически не видно. Серьезной криминальной обстановки мы не наблюдаем. В этом смысле страна спокойная, безопасная. Дети ходят в школу одни. И для человека, выросшего и прожившего в Москве, это, конечно, смотрится невероятно, когда маленький ребенок идет один в школу, из школы. Для москвича это что-то за гранью понимания. Здесь это совершенно нормально. Дети ездят иногда далеко. Они самокаты электрические осваивают и катаются в школу каждый день в одиночку. В общем безопасно. Спокойная хорошая безопасная страна. В этом смысле Литва очень приятное место для жизни.

Катя: А какие-то за те годы, что Вы здесь вы жили, удивления, связанные с Литвой, Вас посетили?

Игорь Владимирович: Было очень большое удивление тем, насколько литовцы поступательно улучшают страну. Мы долго с огорчением смотрели на Латвию. Там был какой-то ужасный застой, и это было очень грустно.

Литва, повторяю, не сильно богатая, она не сильно много денег получала. Но все 20 лет, что мы живем, она постепенно, неустанно прогрессирует, с точки зрения качества окружающей среды, с точки зрения инфраструктуры. И это нас восхищает, потому что дороги переложили, развязки прекрасные, улицы во многих городах отремонтировали. Прекрасно проводят сейчас реновацию старых домов - пятиэтажек без лифтов. Они их очень красиво ремонтируют, получаются совершенно прекрасные дома. Здесь появилось очень много шикарных торговых центров. В этом смысле качество окружающей среды неуклонно растет. Нас это очень радует, восхищает. Мы попали в этом смысле в удачную среду.

Мы же этого не знали, когда 20 лет назад сюда вселялись. Риск был, конечно. И за 20 лет литовцы нас очень этим удивили. Они очень прогрессировали, и жизнь стала более комфортной. Так что в этом смысле это так.

По сравнению с Латвией… Я иногда приезжаю в Юрмалу на концерты, потом возвращаюсь в Литву, и вижу, что Литва как-то больше поменялась. Больше красивых домов стало, лучше улицы. Юрмала как-то законсервировалась очень сильно. Там появились, конечно, какие-то шикарные частные особняки, но с моих времен, когда я в Советском Союзе приезжал, почти такая же и осталась. А здесь как-то это более прогрессирует. Это приятно. Да.

Катя: Кстати, про культурную жизнь. Как здесь с этим? Русскоязычные проходят какие-то концерты, события или мирового уровня приезжают сюда музыканты?

Игорь Владимирович: Здесь с этим не очень сильно, не очень густо. Когда были нормальные отношения с Россией сюда, конечно, русские артисты чесом приезжали. Но так не очень много.

За хорошими концертами мы ездим в Юрмалу. Это фестиваль прекрасный, больше можно встретить русскоязычных артистов. Но русскоязычный музыкант - это, как вы понимаете, не самая главная характеристика певца или пианиста.

Здесь не очень национальная культура в почете. Здесь прекрасные э национальные театры, хорошие национальные музыканты. Здесь был когда-то большой цикл фестивалей в Клайпеде. Насколько я понимаю, довольно часто проходят какие-то спектакли, даже иногда на русском языке. То есть здесь нормальная среднеевропейская среда. Какой-то очень бурной фестивальной жизни мы здесь не наблюдаем. За бурной культурной театральной жизнью - это в Вену. Это туда.

Катя: Благо, все близко.

Игорь Владимирович: Да, конечно. Тут 3 аэропорта на маленькую страну.

Катя: 3 аэропорта?

Игорь Владимирович: 3 аэропорта. Есть аэропорт в Вильнюсе, есть аэропорт в Каунасе, есть аэропорт в регионе Клайпеда – Паланга, тоже международный. 3 аэропорта на маленькую страну.

Катя: И отсюда тоже можно улететь?

Игорь Владимирович: Да. Я как-то смотрел расписание рейсов из Паланги: Дублин, Копенгаген, Осло, Лондон и дальше. Плюс полчаса лететь до Риги. А Рига-Хаб. От Риги можно улететь куда хотите.

Медицина

Катя: Медицинское обслуживание, помимо того, что говорят по-русски, как лечат?

Игорь Владимирович: Очень приличная медицина. Я не могу сказать, что она высшего мирового уровня. Конечно, до немецкой им далеко. Но когда они вырвались из Советского Союза, то Евросоюз дал им довольно много денег на подтягивание медицины. И практически все врачи прошли стажировку в Германии. Закупили довольно много оборудования. Были большие инвестиции в медицину.

Литовцы, конечно, ругаются. Это святое дело. Все люди во всем мире на свою медицину ругаются. Но здесь стало с годами лучше. Здесь была когда-то довольно неплохая медицина в советском стиле. Было довольно много клиник, реабилитационных центров. Все это было, но потом как-то это все пришло довольно сильно в упадок.

Сейчас идет процесс обратный, и стала хорошо развиваться частная медицина. Я сравниваю с дочкой, которая живет в Ирландии, здесь комбинация «бесплатная и платная» стала лучше, чем в Ирландии. Честное благородное слово. Стали здесь появляться сетевые клиники, типа Affidea и NORTHWAY. В общем, уже не так сложно. Если ты по бесплатной медицине, конечно, врача или процедуры приходится ждать долго, но это как всюду. Но есть платная медицина, и это не дорого. Визит к врачу –где-то 50 евро.

Катя: И нужно оплачивать по визиту, или какой-то ДМС есть полис?

Игорь Владимирович: Можно ДМС, но ты должен иметь какую-то юридическую основу. Это все возможно, это не очень сложно. Можно оплачивать. Это не проблема, никаких трудностей не возникает. Практически все оборудование есть, все процедуры, все анализы. Сделать все за деньги совсем не сложно, быстро и, повторяю, деньги не очень большие.

Больницы стали очень симпатичными, приличными, комфортабельными. Я здесь уже несколько раз оперировался, на себе все это проверил. И врачи хорошие, и хорошо оснащены больницы. У меня когда умирала теща, инсульт, она 5 дней лежала в больнице. Мы посмотрели, что оснащение палаты и уход были не хуже, чем в Германии. То есть здесь как-то стало очень пристойно. С российскими больницами сравнивать просто невозможно. И повторяю, что растет очень платная медицина, стоматология. Диагностика, оборудование все современное. В этом смысле здесь прогресс существенный. Стало возможно нормально лечиться. Это большой плюс, конечно.

Банки

Игорь Владимирович: Ситуация изменилась, конечно. Она изменилась для граждан с российским паспортом. Как всюду гражданин с российским паспортом теперь существо нежелательное. Но если у тебя есть вид на жительство, то особых проблем не возникает. Банки здесь, в основном, уже с иностранным капиталом. Пришли большие банковские сети и выкупили. Хотя остались банки с национальным капиталом. Есть Кредитный союз, есть Bank of Siauliai, Medicinos Bankas. Но здесь и крупные типа Swedbank, SEB. Есть Luminor. Это банки международных банковских сетей, с нормальным сервисом, с карточками, которые во всем мире принимают. В общем, если у тебя есть легальный документ на право жительства, то особых проблем не возникает.

С российским паспортом - да. Те, кто несерьезно занимался, кто здесь купил жилье, не вложившись в получение вида на жительство, они вынуждены были забирать деньги. Это была страшная проблема - деньги забрать.

Катя: То есть закрывали счета?

Игорь Владимирович: Закрывали счета. И дальше возникала проблема. В Литве довольно последовательно борются с наличкой. Поэтому получить деньги в наличке было практически невозможно.

Катя: А перевести в Россию?

Игорь Владимирович: А перевести было некуда. И люди здесь просто кровью харкали, чтобы эти деньги вытащить. Мы наблюдали по знакомым. Это была большая проблема.

Катя: Такие предупреждения пришли людям, которые не проживают в Литве, но имеют счета?

Игорь Владимирович: Да. Мы закроем счет, заберите деньги. А куда? Наличные выдать не можем. Во многих банках уже даже касс нет. Машинок для счета нет. Все закрыли. А куда перевести, если у тебя нет другого счета где-нибудь в Европе? Большие были проблемы.

Конечно, очень много людей попало в бедую Надо же как-то оплачивать жилье, которое здесь осталось. Очень много русских купили жилье в Литве. Насколько я помню, было 2 основных центра притяжения: Друскининкай и Клайпедский регион у моря. И очень много людей купили. Надо платить за коммуналку. А как платить? В общем, люди изобретают всякие схемы через знакомых.

Катя: Еще и не попасть теперь туда?

Игорь Владимирович: Нет, въехать нельзя. Стоят пустые дома. Это трагичная история, конечно.

Катя: На рынке это никак не сказалось?

Игорь Владимирович: Эти дома продать толком нельзя.

Катя: Потому что они слишком большие?

Игорь Владимирович: А как оформить сделку?

Катя: Слишком дорогие?

Игорь Владимирович: Как оформить сделку? Вот у тебя дом в Литве. Как ты?

Катя: Доверенность какую-то сделать.

Игорь Владимирович: Это очень сложная история, потому что не понятно, как эти деньги в Россию вывести. Здесь все сделки идут через нотариуса с жильем. Очень аккуратная система, защищенная от всяких проблем. Сделки с российскими гражданами тяжелы, поэтому мы видим, что зависла недвижимость русских в Литве. Никто не знает, что делать.

Катя: Платить непонятно как.

Игорь Владимирович: Да.

Катя: И приехать нельзя.

Игорь Владимирович: Приехать нельзя.

Катя: Продать тоже нельзя.

Игорь Владимирович: Полная катастрофа.

Катя: Да.

Игорь Владимирович: Поэтому если ты завис, то тебе нужно оформлять обязательно вид на жительство в какой-то из стран или брать какое-то второе гражданство. Какое-нибудь румынское, чтобы сюда приехать в свою квартиру. Других путей нет.

Катя: Да.

Игорь Владимирович: Поэтому релокация - это такая серьезная тема. Чтобы этим серьезно заниматься, нужно пройти юридическую дорогу. Люди к этому относились не серьезно. Действительно, когда мы здесь в 2001 году купили жилье, было все очень просто. Ты приходишь, предъявляешь, что у тебя есть свидетельство на право владения собственностью, тебе выдают годовую визу с правом многократного въезда. Это было так легко и просто, что народ особенно не заморачивался, никакие вещи не делал. И вот те, кто не делал, попали теперь в беду.

Катя: Возвращаясь к банковской системе, интернет-банкинг и приложения. Они все на литовском языке или есть английская версия?

Игорь Владимирович: Нет, в этом смысле, я повторяю, Литва - толерантная страна. Есть на английском, и есть даже на русском. В этом смысле проблем не возникают.

Катя: Несмотря на то, что 5% населения всего, все равно они делают приложения на русском языке?

Игорь Владимирович: Литва - очень толерантная страна в этом смысле. И в интернет-магазине есть специально русское меню. В этом смысле очень хорошо и комфортно работает. То, что ты не можешь разобраться с операциями, не существует. Потом, простите меня, есть браузер. Ставишь приложение, которое тебе все переводит моментально прямо на странице. Какие трудности? Главное быть просто грамотным компьютерным пользователем.

Катя: Приложение пока это невозможно, только через мобильный.

Игорь Владимирович: Мобильный, да. Это сложно, но есть русские варианты. Нет проблем. Еще раз повторяю, в этом смысле здесь несколько лучше, чем в Латвии и Эстонии. Там в этом смысле конфликт был более жесткий. Я латышей понимаю, потому что у них было 50% населения русскоязычные. Для них это было угрозой безопасности, национальной проблемы. И у них это вызвало, конечно, серьезные конфликты. В Литве этого не было.

Налоги

Катя: Расскажите, пожалуйста, про создание бизнеса в Литве. Как дела обстоят с налогами?

Игорь Владимирович: Поскольку я уже давно закрыл свою фирму, уже она не нужна, может быть, самых последних инфо-сведений не знаю. Но здесь нужно держать некоторое количество людей с минималкой в штате, чтобы ты давал занятость литовскую. В этом смысле здесь стало сложнее. Когда мы создавал, таких сложных проблем не было. У нас была поначалу крохотная фирма: директор и бухгалтер. Все было достаточно. Но минималка всегда была нужна этим 2-м работникам. Сейчас, по-моему, побольше надо платить. Минималка сейчас в Литве, по-моему, 900 евро в месяц.

Катя: О?

Игорь Владимирович: Да. Налоги здесь не очень большие на прибыль. Надо сказать, что литовская налоговая служба очень толерантная, и очень какая-то такая спокойная по сравнению с российской. Если сравнивать, то куда более спокойно ты общаешься, более дружелюбно, никто тебя не старается разорить, вынуть из себя лишние деньги и ограбить. Тебе всячески помогают. В этом смысле здесь очень приятно жить.

Довольно приемлемые взносы в социальное страхование, в содру. Это не очень большая проблема для создания бизнеса, если у тебя реально работающая компания, которая генерирует чисто денежный поток. Вести бизнес в Литве не сложно. А наличие бизнеса дает тебе право, соответственно, на социальное страхование на медицину бесплатную. Так что в этом смысле это окупается, потому то иначе ты должен страховаться, покупать полис, а так у тебя медицина получается. Это довольно сильно скрашивает существование владельца компании.

Катя: А налоги для физических лиц?

Игорь Владимирович: Налог для физического лица в Литве сейчас, по-моему, порядка 15%. Там чуть побольше, по-моему, на доходы с ценных бумаг. Это такое, терпимое, значит. В России был налог, я его некоторое время платил как человек, живущий больше 180 дней из-за границы, - 30%.

Катя: 30%.

Игорь Владимирович: Тем более, что Россия сейчас поменяла это соотношение на соглашение об избежании двойного налогообложения. В общем, в этом смысле здесь терпимая система налогообложения. Полегче, чем в России, попроще. По уровню налогообложения не обременительная. В этом смысле Литва более толерантная по налогам страна, чем Франция, где сложнее, выше ставки и все прочее. Или чем США, где как Вы знаете, они берут налог со всех доходов в любой точке планеты. Литва в этом смысле толерантная. А доходы в Литве облагаются. В других странах они особенно не смотрят.

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Катя: Есть ли что-нибудь, что бы хотелось сказать нашим зрителям? Тем, кто думает о релокации в Литву?

Игорь Владимирович: Вообще релокация, на мой взгляд, очень тяжелая история. К этому надо быть готовым. Я бы сказал так: любая релокация, как я это знаю и по своему опыту, и по опыту многих знакомых, возможна в том случае, если есть очень сильное единство в семье. Потому что релокация всегда создает массу трудных, конфликтных, нервных ситуаций. И если семья недостаточно сплочена, и друг друга не поддерживает, то, конечно, любая релокация может привести к распаду семьи. Я этих историй видел много. И сейчас среди новых релокаций вижу очень много таких историй. Поэтому если вы хотите в эту дорогу отправиться, на этот путь вступить, то сначала себя проверьте - насколько у вас отношения в семье крепкие, насколько вы способны выдержать, потому что это очень тяжело.

И, конечно, релокация — это всегда очень тяжелая история потери некоторого самоощущения. Все-таки ты начинаешь релоцироваться, уже достигнув какого-то ощущения, что ты что-то умеешь, знаешь, достиг какого-то уважения в глазах окружающих. Здесь ты начинаешь с нуля. Новый язык - очень тяжело. Скажем, литовский язык для изучения очень тяжелый. Жена у меня изучала. До сих пор продолжает изучать. Очень трудный язык, действительно очень трудный, один из самых трудных языков Европы. С этим надо считаться.

Но если бизнес современного бизнес-плана, то, наверное английский поможет. Молодые литовцы уже практически все хорошо говорят свободно по-английски. В этом смысле создавать бизнес не так тяжело, как в тех странах, которые к английскому относятся не очень хорошо. Это тоже надо понимать.

Катя: А Вы сами по-литовски говорите?

Игорь Владимирович: Нет.

Катя: Не изучали?

Игорь Владимирович: Я пока выкручиваюсь с помощью русского, который вокруг меня. Плюс английский. Мне этого пока вполне хватает. Жена изучает, говорит, с соседями общается, ей это нравится. И в нашем возрасте изучение языка это, знаете, такой инструмент - что называется, стимулирование мозговой активности. Тоже хорошо.

Катя: Полезно очень.

Игорь Владимирович: Да. Так что Литва – хорошее место для релокации, если у вас есть хорошая крепкая профессия, которая может быть востребована. И вы действительно сильный специалист.

Здесь всегда чего не хватает. Здесь не хватает хороших сервисов - эта отрасль слабо еще развита. Здесь в строительной отрасли ощущается нехватка людей. Вообще с сервисами здесь не так просто, здесь это значительно слабее развито, чем в России. Поэтому если вы хороший специалист такого рода и можете каким-то образом зацепиться, то работы будет много, и заработать сможете вполне нормально.

Катя: Замечательно, спасибо большое.