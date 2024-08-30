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Финансовая отчетность и аудит в Литве Материал редакции

Ведение бизнеса в Литве имеет ряд преимуществ, таких как относительно низкие налоговые ставки, доступ к европейскому рынку, достаточно простые правила ведения бизнеса. Следует отметить, что Литва заключила соглашения об исключении двойного налогообложения с 53 государствами мира, включая США, Великобританию, Канаду, Китай, Швейцарию и другие. Таким образом, бизнес в Литве становится более доступным для инвесторов из зарубежных стран.

Какие стандарты применяются для финансовой отчетности в Литве?

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В Литве общепринятые принципы бухгалтерского учета (GAAP) регулируются законом о годовых отчетах и ​​финансовых отчетах. Эти принципы основаны на Международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) и предназначены для предоставления достоверной и прозрачной картины финансового положения и результатов деятельности компании.

Основные принципы бухгалтерского учета, применимые к компаниям в Литве:

Финансовая отчетность составляется на основе принципа непрерывности деятельности. Это означает, что финансовая отчетность подготовлена ​​исходя из того, что бизнес продолжит свою деятельность в будущем. Применяется принцип начисления. Это означает, что финансовая отчетность составляется за определенный период и отражает только операции и события, произошедшие в этот период.

Финансовая отчетность готовится ​​на основе исторической стоимости, а не рыночной стоимости.

Финансовая отчетность составляется ​​с учетом неопределенностей и рисков, связанных с операциями и событиями.

Финансовая отчетность составляется путем выделения видов деятельности предприятия и представления их отдельно.

Финансовая отчетность подготавливается ​​таким образом, чтобы информация представлялась последовательно и сопоставимо от периода к периоду.

Финансовая отчетность готовится ​​в соответствии с применимыми законами и правилами.



Учет ведется и учетные документы составляются с применением евро, а в случае необходимости – как евро, так и иностранной валюты (статья 5 пункт 1 Закон Литовской Республики от 06.11.2001г. о бухгалтерском учете).

Организационно-правовые формы компаний в Литве

Существуют несколько организационно-правовых форм компаний в Литве. Самыми распространенными являются:

Частная компания с ограниченной ответственностью (UAB). Наиболее часто используемая форма, которая более всего подходит начинающему бизнесу. По данной форме компании действует требование о минимальном размере уставного капитала в размере 2 500 евро. Публичная компания (AB). Эта форма более подходит среднему и крупному бизнесу. Минимальный уставной капитал компании должен составлять 40 000 евро.

Полное хозяйственное товарищество (TUB). Особенность состоит в том, что участники TUB несут неограниченную ответственность собственным имуществом за обязательства товарищества, также совместно управляют товариществом и принимают решения. У данной организационно-правовой формы не предусмотрено наличие уставного капитала.

Ограниченное партнерство (KUB). Число партнеров варьируется от 2 до 20 человек. Особенность состоит в том, в данном партнерстве объединены два типа участников. Ограниченные партнеры имеют ограниченную ответственность согласно их вкладам в уставной капитал, однако должен быть как минимум один генеральный партнер, который несет неограниченную ответственность.



Сроки подготовки и сдачи отчетности в Литве

Отчетный период литовской компании совпадает с календарным годом (с 1 января по 31 декабря). В течение 4 месяцев с момента окончания отчетного периода компания должна подготовить годовой финансовый отчет.

Далее годовой финансовый отчет должен быть утвержден на ежегодном собрании акционеров.

Годовой финансовый отчет необходимо подать в Регистр юридических лиц Литовской Республики (Registrų centras) в течение 30 дней после принятия решения об утверждении общим собранием акционеров. Подача финансовой отчетности в Литве регулируется Законом о бухгалтерском учете.

Основные налоги для организаций в Литве

Налоговыми резидентами Литовской Республики считаются все компании, которые зарегистрированы в стране. В Литве основными налогами для компаний являются:

Налог на прибыль

Налог на прибыль в Литве платят коммерческие компании, а также некоммерческие организации, если они получают прибыль от торговой деятельности.

Стандартная налоговая ставка — 15%.

Налогом на прибыль облагается общемировая прибыль компании, которая включает в себя доходы, полученные от коммерческой деятельности, пассивный доход, доход от прироста капитала и активный доход литовской компании. Кроме того, при подсчете налоговой ставки расходы, связанные с деятельностью компании, будут вычтены.

В Литве предусмотрен льготный налоговый режим для малого бизнеса. Малые компании имеют возможность платить налог на прибыль по ставке 5%.

Компании должна соответствовать следующим критериям:

не более 10 работников;

годовой оборот не превышает 300 000 евро;



на последний день налогового периода один акционер 100% владеет только одной компанией, и/или



одновременно владеет не более 50% акций в другой компании, единолично либо совместно внутри одной группы акционеров.



Налог на добавленную стоимость (НДС)

В Литве стандартная ставка НДС составляет 21% и применяется ко всем товарам и услугам, не подпадающим под действие сниженных ставок НДС.

Литва предлагает три сниженные ставки НДС: 9%, 5% и 0%.

Ставка 9% и 5% применяется к таким услугам как:

определенные виды пассажирского транспорта,

тепловая энергия,



гостиничные услуги,



централизованное теплоснабжение,



фармацевтические продукты,



медицинское оборудование для инвалидов,



лекарственные пищевые продукты.



Ставка НДС 0% (с правом на вычет) применяется к таким услугам как:

поставка товаров из Евросоюза,

поставка товаров в другое государство - член Евросоюза,

определенные операции, связанные с международной торговлей и прочие.

Случаи, при которых поставка товаров и услуг освобождается от налога (без права на вычет), регулируется статьями 20–33 Закона о налоге на добавленную стоимость. Некоторые товары и услуги освобождаются от НДС (например, финансовые, культурные и страховые услуги).

Требования к подаче финансовой отчетности в Литве

Компания должна готовить отчетность за каждый финансовый год, включающую следующие основные финансовые отчеты:

баланс

отчет о финансовом положении



отчеты об изменениях в собственном капитале



отчет о движении денежных средств



Основные принципы учетной политики, использованные при подготовке финансовой отчетности и примечания, объясняющие представленную информацию, должны быть также включены.

Следует отметить, что полную финансовую отчетность подают компании, у которых:

выручка не менее 2,9 млн евро, среднее количество работников не менее 15 человек.



Сокращенную форму финансового отчета (сокращенный бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках) подают малые предприятия, не отвечающие вышеперечисленным требованиям.

Финансовая отчетность должна быть представлена на ежегодном собрании акционеров и одобрена акционерами. Отчетность составляется на постоянной основе каждый год.

За несвоевременную подачу или неподачу отчетности компании грозят штрафы и иные санкции, вплоть до ее принудительной ликвидации.

Аудит компаний в Литве

Требования к аудиту установлены в Законе об аудите № XIII-96 от 2017 года, который был обновлен для переноса Директивы и регламента по аудиту.

Аудит обязателен для компаний при соблюдении следующих условий:

оборот составляет 3,5 млн евро;

активы компании превышают 1,8 млн евро;



численность сотрудников составляет 50 и более человек.



Также обязательному аудиту подлежат: