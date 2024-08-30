Ведение бизнеса в Литве имеет ряд преимуществ, таких как относительно низкие налоговые ставки, доступ к европейскому рынку, достаточно простые правила ведения бизнеса. Следует отметить, что Литва заключила соглашения об исключении двойного налогообложения с 53 государствами мира, включая США, Великобританию, Канаду, Китай, Швейцарию и другие. Таким образом, бизнес в Литве становится более доступным для инвесторов из зарубежных стран.
В Литве общепринятые принципы бухгалтерского учета (GAAP) регулируются законом о годовых отчетах и финансовых отчетах. Эти принципы основаны на Международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) и предназначены для предоставления достоверной и прозрачной картины финансового положения и результатов деятельности компании.
Основные принципы бухгалтерского учета, применимые к компаниям в Литве:
Учет ведется и учетные документы составляются с применением евро, а в случае необходимости – как евро, так и иностранной валюты (статья 5 пункт 1 Закон Литовской Республики от 06.11.2001г. о бухгалтерском учете).
Существуют несколько организационно-правовых форм компаний в Литве. Самыми распространенными являются:
Отчетный период литовской компании совпадает с календарным годом (с 1 января по 31 декабря). В течение 4 месяцев с момента окончания отчетного периода компания должна подготовить годовой финансовый отчет.
Далее годовой финансовый отчет должен быть утвержден на ежегодном собрании акционеров.
Годовой финансовый отчет необходимо подать в Регистр юридических лиц Литовской Республики (Registrų centras) в течение 30 дней после принятия решения об утверждении общим собранием акционеров. Подача финансовой отчетности в Литве регулируется Законом о бухгалтерском учете.
Налоговыми резидентами Литовской Республики считаются все компании, которые зарегистрированы в стране. В Литве основными налогами для компаний являются:
Налог на прибыль в Литве платят коммерческие компании, а также некоммерческие организации, если они получают прибыль от торговой деятельности.
Стандартная налоговая ставка — 15%.
Налогом на прибыль облагается общемировая прибыль компании, которая включает в себя доходы, полученные от коммерческой деятельности, пассивный доход, доход от прироста капитала и активный доход литовской компании. Кроме того, при подсчете налоговой ставки расходы, связанные с деятельностью компании, будут вычтены.
В Литве предусмотрен льготный налоговый режим для малого бизнеса. Малые компании имеют возможность платить налог на прибыль по ставке 5%.
Компании должна соответствовать следующим критериям:
В Литве стандартная ставка НДС составляет 21% и применяется ко всем товарам и услугам, не подпадающим под действие сниженных ставок НДС.
Литва предлагает три сниженные ставки НДС: 9%, 5% и 0%.
Ставка 9% и 5% применяется к таким услугам как:
Ставка НДС 0% (с правом на вычет) применяется к таким услугам как:
Компания должна готовить отчетность за каждый финансовый год, включающую следующие основные финансовые отчеты:
Следует отметить, что полную финансовую отчетность подают компании, у которых:
Сокращенную форму финансового отчета (сокращенный бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках) подают малые предприятия, не отвечающие вышеперечисленным требованиям.
Финансовая отчетность должна быть представлена на ежегодном собрании акционеров и одобрена акционерами. Отчетность составляется на постоянной основе каждый год.
За несвоевременную подачу или неподачу отчетности компании грозят штрафы и иные санкции, вплоть до ее принудительной ликвидации.
Требования к аудиту установлены в Законе об аудите № XIII-96 от 2017 года, который был обновлен для переноса Директивы и регламента по аудиту.
Аудит обязателен для компаний при соблюдении следующих условий:
Также обязательному аудиту подлежат:
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