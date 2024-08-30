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Зарубежные налоги
Екатерина Шулаева
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Финансовая отчетность и аудит в ЛитвеМатериал редакции

Ведение бизнеса в Литве имеет ряд преимуществ, таких как относительно низкие налоговые ставки, доступ к европейскому рынку, достаточно простые правила ведения бизнеса. Следует отметить, что Литва заключила соглашения об исключении двойного налогообложения с 53 государствами мира, включая США, Великобританию, Канаду, Китай, Швейцарию и другие. Таким образом, бизнес в Литве становится более доступным для инвесторов из зарубежных стран.

Екатерина Шулаева

Содержание

  1. Какие стандарты применяются для финансовой отчетности в Литве?
    1. Организационно-правовые формы компаний в Литве
      1. Сроки подготовки и сдачи отчетности в Литве
        1. Основные налоги для организаций в Литве
          1. Налог на прибыль
            1. Налог на добавленную стоимость (НДС)
            2. Требования к подаче финансовой отчетности в Литве
              1. Аудит компаний в Литве
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                Какие стандарты применяются для финансовой отчетности в Литве?

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                В Литве общепринятые принципы бухгалтерского учета (GAAP) регулируются законом о годовых отчетах и ​​финансовых отчетах. Эти принципы основаны на Международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) и предназначены для предоставления достоверной и прозрачной картины финансового положения и результатов деятельности компании.

                Основные принципы бухгалтерского учета, применимые к компаниям в Литве:

                1. Финансовая отчетность составляется на основе принципа непрерывности деятельности. Это означает, что финансовая отчетность подготовлена ​​исходя из того, что бизнес продолжит свою деятельность в будущем.
                2. Применяется принцип начисления. Это означает, что финансовая отчетность составляется за определенный период и отражает только операции и события, произошедшие в этот период.
                3. Финансовая отчетность готовится ​​на основе исторической стоимости, а не рыночной стоимости.
                4. Финансовая отчетность составляется ​​с учетом неопределенностей и рисков, связанных с операциями и событиями.
                5. Финансовая отчетность составляется путем выделения видов деятельности предприятия и представления их отдельно.
                6. Финансовая отчетность подготавливается ​​таким образом, чтобы информация представлялась последовательно и сопоставимо от периода к периоду.
                7. Финансовая отчетность готовится ​​в соответствии с применимыми законами и правилами.

                Учет ведется и учетные документы составляются с применением евро, а в случае необходимости – как евро, так и иностранной валюты (статья 5 пункт 1 Закон Литовской Республики от 06.11.2001г. о бухгалтерском учете).

                Организационно-правовые формы компаний в Литве

                Существуют несколько организационно-правовых форм компаний в Литве. Самыми распространенными являются:

                1. Частная компания с ограниченной ответственностью (UAB). Наиболее часто используемая форма, которая более всего подходит начинающему бизнесу. По данной форме компании действует требование о минимальном размере уставного капитала в размере 2 500 евро.
                2. Публичная компания (AB). Эта форма более подходит среднему и крупному бизнесу. Минимальный уставной капитал компании должен составлять 40 000 евро.
                3. Полное хозяйственное товарищество (TUB). Особенность состоит в том, что участники TUB несут неограниченную ответственность собственным имуществом за обязательства товарищества, также совместно управляют товариществом и принимают решения. У данной организационно-правовой формы не предусмотрено наличие уставного капитала.
                4. Ограниченное партнерство (KUB). Число партнеров варьируется от 2 до 20 человек. Особенность состоит в том, в данном партнерстве объединены два типа участников. Ограниченные партнеры имеют ограниченную ответственность согласно их вкладам в уставной капитал, однако должен быть как минимум один генеральный партнер, который несет неограниченную ответственность.

                Сроки подготовки и сдачи отчетности в Литве

                Отчетный период литовской компании совпадает с календарным годом (с 1 января по 31 декабря). В течение 4 месяцев с момента окончания отчетного периода компания должна подготовить годовой финансовый отчет.

                Далее годовой финансовый отчет должен быть утвержден на ежегодном собрании акционеров.

                Годовой финансовый отчет необходимо подать в Регистр юридических лиц Литовской Республики (Registrų centras) в течение 30 дней после принятия решения об утверждении общим собранием акционеров. Подача финансовой отчетности в Литве регулируется Законом о бухгалтерском учете.

                Основные налоги для организаций в Литве

                Налоговыми резидентами Литовской Республики считаются все компании, которые зарегистрированы в стране. В Литве основными налогами для компаний являются:

                Налог на прибыль

                Налог на прибыль в Литве платят коммерческие компании, а также некоммерческие организации, если они получают прибыль от торговой деятельности.

                Стандартная налоговая ставка — 15%.

                Налогом на прибыль облагается общемировая прибыль компании, которая включает в себя доходы, полученные от коммерческой деятельности, пассивный доход, доход от прироста капитала и активный доход литовской компании. Кроме того, при подсчете налоговой ставки расходы, связанные с деятельностью компании, будут вычтены.

                В Литве предусмотрен льготный налоговый режим для малого бизнеса. Малые компании имеют возможность платить налог на прибыль по ставке 5%.

                Компании должна соответствовать следующим критериям:

                • не более 10 работников;
                • годовой оборот не превышает 300 000 евро;
                • на последний день налогового периода один акционер 100% владеет только одной компанией, и/или
                • одновременно владеет не более 50% акций в другой компании, единолично либо совместно внутри одной группы акционеров.

                Налог на добавленную стоимость (НДС)

                В Литве стандартная ставка НДС составляет 21% и применяется ко всем товарам и услугам, не подпадающим под действие сниженных ставок НДС.

                Литва предлагает три сниженные ставки НДС: 9%, 5% и 0%.

                Ставка 9% и 5% применяется к таким услугам как:

                • определенные виды пассажирского транспорта,
                • тепловая энергия,
                • гостиничные услуги,
                • централизованное теплоснабжение,
                • фармацевтические продукты,
                • медицинское оборудование для инвалидов,
                • лекарственные пищевые продукты.

                Ставка НДС 0% (с правом на вычет) применяется к таким услугам как:

                • поставка товаров из Евросоюза,
                • поставка товаров в другое государство - член Евросоюза,
                • определенные операции, связанные с международной торговлей и прочие.
                Случаи, при которых поставка товаров и услуг освобождается от налога (без права на вычет), регулируется статьями 20–33 Закона о налоге на добавленную стоимость. Некоторые товары и услуги освобождаются от НДС (например, финансовые, культурные и страховые услуги).

                Требования к подаче финансовой отчетности в Литве

                Компания должна готовить отчетность за каждый финансовый год, включающую следующие основные финансовые отчеты:

                • баланс
                • отчет о финансовом положении
                • отчеты об изменениях в собственном капитале
                • отчет о движении денежных средств
                Основные принципы учетной политики, использованные при подготовке финансовой отчетности и примечания, объясняющие представленную информацию, должны быть также включены.

                Следует отметить, что полную финансовую отчетность подают компании, у которых:

                1. выручка не менее 2,9 млн евро,
                2. среднее количество работников не менее 15 человек.

                Сокращенную форму финансового отчета (сокращенный бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках) подают малые предприятия, не отвечающие вышеперечисленным требованиям.

                Финансовая отчетность должна быть представлена на ежегодном собрании акционеров и одобрена акционерами. Отчетность составляется на постоянной основе каждый год.

                За несвоевременную подачу или неподачу отчетности компании грозят штрафы и иные санкции, вплоть до ее принудительной ликвидации.

                Аудит компаний в Литве

                Требования к аудиту установлены в Законе об аудите № XIII-96 от 2017 года, который был обновлен для переноса Директивы и регламента по аудиту.

                Аудит обязателен для компаний при соблюдении следующих условий:

                • оборот составляет 3,5 млн евро;
                • активы компании превышают 1,8 млн евро;
                • численность сотрудников составляет 50 и более человек.

                Также обязательному аудиту подлежат:

                • организация государственного сектора в соответствии с Законом о подотчетности государственного сектора и
                • деятельность, финансируемая не менее чем на 50% из государственного и/или муниципального бюджета.
                #аудит#Литва#Материал редакции#финансовая отчетность
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                Екатерина Шулаева (подробнее)
                Автор статьи,
                Профессиональная деятельность
                Специализация
                • Подготовка отчетности по МСФО и GAAP, ведение управленческого учёта для компаний-нерезидентов;
                • Полное бухгалтерское сопровождение действующего офиса за рубежом;
                • Разработка методических рекомендаций, учётной политики;
                • Анализ налоговых рисков и разработка мер по их минимизации;
                • Сопровождение аудита деятельности компаний за рубежом;
                • Взаимодействие с государственными налоговыми органами за рубежом (в том числе для получения сертификата об отсутствии налоговой задолженности, получения налоговых разъяснений (tax ruling), при инициации налоговой проверки компании);
                • Постановка компаний на НДС (VAT), VIES, INTRASTAT и последующее сопровождение по подготовке и подаче отчётов;
                • Получение номера EORI
                +7 495 234 38 33
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                Екатерина Шулаева (подробнее)
                Автор статьи,
                Профессиональная деятельность
                Специализация
                • Подготовка отчетности по МСФО и GAAP, ведение управленческого учёта для компаний-нерезидентов;
                • Полное бухгалтерское сопровождение действующего офиса за рубежом;
                • Разработка методических рекомендаций, учётной политики;
                • Анализ налоговых рисков и разработка мер по их минимизации;
                • Сопровождение аудита деятельности компаний за рубежом;
                • Взаимодействие с государственными налоговыми органами за рубежом (в том числе для получения сертификата об отсутствии налоговой задолженности, получения налоговых разъяснений (tax ruling), при инициации налоговой проверки компании);
                • Постановка компаний на НДС (VAT), VIES, INTRASTAT и последующее сопровождение по подготовке и подаче отчётов;
                • Получение номера EORI
                +7 495 234 38 33
                Задать вопрос
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