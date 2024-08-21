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Полина Дмитриева
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Особенности ведения бизнеса в Кампионе-д'Италия (налоговый аспект)Материал редакции

Муниципалитет Кампионе-д'Италия — итальянский эксклав, расположен на озере Комо, недалеко от швейцарского Лугано, полностью окружен территорией Швейцарии, площадь составляет около 2,6 км², население — около 3 000 человек, относится к региону Ломбардия, провинция Комо. Местные предприятия и жители могут использовать особый льготный налоговый режим.

Полина Дмитриева

Содержание

  1. Особенности муниципалитета Кампионе-д'Италия
    1. Налоговые льготы в Кампионе д'Италия
      1. Преимущества муниципалитета Кампионе-д'Италия
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        Особенности муниципалитета Кампионе-д'Италия

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        Примечательным является тот факт, что исторически в этой области правомерны как итальянские, так и швейцарские правила и законы. Многие компании решают перенести свои сбережения и доходы именно в этот район.

        Кампионе-д'Италия является муниципалитетом с очень низким налогообложением, будучи итальянским, но расположенным в швейцарской зоне. Однако борьба с уклонением от неуплаты налогов привела к ужесточению контроля за налогообложением и на этой территории. Не так давно в Кампионе-д'Италия использовали швейцарскую валюту. Для налогообложения импорта и экспорта не применялся итальянский НДС (текущая ставка – 22%).

        Однако с 2020 года были введены некоторые изменения в налогообложение территории. Тем не менее, по-прежнему существуют определенные налоговые льготы, которые применяются на этой территории. Рассмотрим основные правила налогообложения в муниципалитете Кампионе-ди-Италия на текущий момент.

        Кампионе-ди-Италия пережил экономический кризис из-за закрытия казино, которое было главной достопримечательностью этого места. Это было крупнейшее в Европе казино, которое работало с 1917 года и имело площадь 55 000 квадратных метров на 9 этажах, 500 игровых автоматов. На данный момент планируется возобновление работы казино.

        До 31 декабря 2019 года Кампионе-д’Италия являлась таможенной территорией, не входящей в ЕС, и приравнивалась к Швейцарии.

        С 1 января 2020 года муниципалитет Кампионе-д’Италия и итальянские воды озера Лугано включены в таможенную территорию Европейского Союза и в территориальную сферу применения общих правил об акцизных сборах.

        Налоговые льготы в Кампионе д'Италия

        Законом о бюджете 2020 года (Закон № 160/19) были введены следующие налоговые льготы:

        • Кампионе д'Италия по-прежнему не попадает под стандартную ставку итальянского НДС несмотря на то, что с 1 января 2020 года Кампионе-д'Италия является частью таможенной территории Европейского Союза. Тем не менее, настоящим Законом был установлен местный налог на потребление в Кампионе-д'Италия (ILCC), применимый к продаже товаров и предоставлению услуг, а также к импорту товаров конечными потребителями, включая ввоз товаров с территории Европейского Союза.
        Отметим, что предприятия обязаны применять ILCC только к конечным потребителям. С 1 января 2024 года стандартная ставка ILCCI увеличивается до 8,1% (ранее 7,7%), а пониженные ставки увеличиваются до 3,8% (ранее 3,7%) и 2,6% (ранее 2,5%). Ставка 8.1% соответствует ставке швейцарского НДС (8.10%).
        • 50% снижение налога на доходы физических лиц (IRPEF), налога на прибыль предприятий (IRES) и регионального налога на производство (IRAP) в течение 5 лет. Само применение льготы действительно до 2030 года.
        • 30% снижение обменного курса швейцарских франков/евро, который используется в расчетах дохода от предпринимательской деятельности, полученного отдельными предприятиями, товариществами, компаниями и организациями, зарегистрированными в Торгово-промышленной, ремесленной и сельскохозяйственной палате Комо и имеющими действующий зарегистрированный офис или местное подразделение в муниципалитете Кампионе-д'Италия.
        15 февраля каждого года Агентство по доходам публикует специальное положение, указывающее единое снижение обменного курса (швейцарский франк/евро), которое будет применяться для определения дохода. После 6 февраля 2024 года фиксированная ставка снижения обменного курса определена в размере 33,27 процента.
        • 30% снижение обменного курса швейцарских франков/евро, который используется в расчетах дохода не от предпринимательской деятельности. Например, доходы от индивидуальной трудовой деятельности, доход от самозанятости, связанной с деятельностью, осуществляемой в рамках учебы в муниципалитете Кампионе-д’Италия.
        • Акцизы на энергоносители в Кампионе-д’Италия также облагаются по сниженным ставкам. К примеру, на дизельное топливо и электроэнергию.

        В форме 730 необходимо указывать доходы, полученные физическими лицами, проживающими в Кампионе-д'Италия. Налоги должны быть оплачены в евро. В сельскохозяйственном секторе существуют также некоторые освобождения от налогообложения.

        Для компаний, которые осуществляют первые инвестиции, предусмотрено предоставление налогового кредита, определенного как процент от затрат, в размере:

        • 25% для крупных компаний в пределах максимального лимита в 30 миллионов евро;
        • 35% для средних предприятий в пределах максимального лимита в 20 миллионов евро;
        • 45% для малого бизнеса в пределах максимального лимита в 6 миллионов евро.
        Не стоит забывать также, что территория Кампионе-д’Италия невероятно привлекательна для целей инвестиций в недвижимость.

        Преимущества муниципалитета Кампионе-д'Италия

        В целом, можем отметить несомненные преимущества для жизни или инвестиций в Кампионе:

        • высокое качество жизни,
        • богатый природный ландшафт и мягкий климат,
        • безопасность,
        • комфорт,
        • доступность недвижимости для иностранцев,
        • телефонные номера Швейцарии,
        • медицинское обслуживание и страхование как в Италии, так и в Швейцарии,
        • свободное передвижение по Шенгенской зоне, Швейцарии и Лихтенштейну и, конечно,
        • налоговые льготы для резидентов.
        #Италия#Материал редакции#налоговый учет#специальный налоговый режим#Швейцария
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        Полина Дмитриева (подробнее)
        Автор статьи,
        Старший налоговый консультант GSL Law & Consulting. Составление бухгалтерской и налоговой отчетности иностранных компаний в соответствии с МСФО. Взаимодействие с независимыми аудиторами и с налоговыми органами других государств. Консультирование по вопросам подготовки финансовой отчетности иностранных компаний
        +7 495 234 38 33
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        Полина Дмитриева (подробнее)
        Автор статьи,
        Старший налоговый консультант GSL Law & Consulting. Составление бухгалтерской и налоговой отчетности иностранных компаний в соответствии с МСФО. Взаимодействие с независимыми аудиторами и с налоговыми органами других государств. Консультирование по вопросам подготовки финансовой отчетности иностранных компаний
        +7 495 234 38 33
        Задать вопрос
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        #Италия#Материал редакции#налоговый учет#специальный налоговый режим#Швейцария