В какой срок после нарушения права можно подать иск по делу об объекте недропользования?

Судебная коллегия ВС РФ в своем определении уточнила в течение скольких лет действует исковая давность по делам, касающихся объектов недропользования
Минприроды РФ обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд к Обществу с ограниченной ответственностью, с требованием произвести консервацию объекта недропользования. Министерство в своих доводах указало, что ответчик не полностью отработал запасы глины, что повлекло нарушение целостности земельного участка и недр. На основании ст. 26 Закона «О недрах» консервация объекта должна быть произведена по истечении срока лицензии либо при её досрочном прекращении, как в данном кейсе. Общество не привело в надлежащее состояние месторождение полезных ископаемых, отвечающее законодательно установленным требованиям, тем самым не исполнило свое обязательство.
Нижестоящие суды отказали в удовлетворении исковых требованиях, сославшись на пропуск срока исковой давности, который, по их мнению, установлен ст. 196 ГК РФ. Верховный Суд указал, что норма материального права была применена неверно. По аналогии права, Судебная коллегия ВС РФ обратила внимание на положение Федерального закона «Об охране окружающей среды», касающееся срока исковой давности. Иск о возмещении вреда окружающей среде может быть предъявлен в течение 20 лет. Судебная коллегия ВС РФ отменила судебные акты предыдущих инстанций и направила дело на новое рассмотрение.
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь