News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российское право
Дарья Соловьева
4

В какой срок после нарушения права можно подать иск по делу об объекте недропользования?

Судебная коллегия ВС РФ в своем определении уточнила в течение скольких лет действует исковая давность по делам, касающихся объектов недропользования

Дарья Соловьева
Обсудить

Минприроды РФ обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд к Обществу с ограниченной ответственностью, с требованием произвести консервацию объекта недропользования. Министерство в своих доводах указало, что ответчик не полностью отработал запасы глины, что повлекло нарушение целостности земельного участка и недр. На основании ст. 26 Закона «О недрах» консервация объекта должна быть произведена по истечении срока лицензии либо при её досрочном прекращении, как в данном кейсе. Общество не привело в надлежащее состояние месторождение полезных ископаемых, отвечающее законодательно установленным требованиям, тем самым не исполнило свое обязательство.

Нижестоящие суды отказали в удовлетворении исковых требованиях, сославшись на пропуск срока исковой давности, который, по их мнению, установлен ст. 196 ГК РФ. Верховный Суд указал, что норма материального права была применена неверно. По аналогии права, Судебная коллегия ВС РФ обратила внимание на положение Федерального закона «Об охране окружающей среды», касающееся срока исковой давности. Иск о возмещении вреда окружающей среде может быть предъявлен в течение 20 лет. Судебная коллегия ВС РФ отменила судебные акты предыдущих инстанций и направила дело на новое рассмотрение.

#Верховный Суд#исковая давность#недобросовестность#срок давности
Обсудить
Дарья Соловьева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Дарья Соловьева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Верховный Суд#исковая давность#недобросовестность#срок давности