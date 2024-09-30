В какой срок после нарушения права можно подать иск по делу об объекте недропользования?

Судебная коллегия ВС РФ в своем определении уточнила в течение скольких лет действует исковая давность по делам, касающихся объектов недропользования

Минприроды РФ обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд к Обществу с ограниченной ответственностью, с требованием произвести консервацию объекта недропользования. Министерство в своих доводах указало, что ответчик не полностью отработал запасы глины, что повлекло нарушение целостности земельного участка и недр. На основании ст. 26 Закона «О недрах» консервация объекта должна быть произведена по истечении срока лицензии либо при её досрочном прекращении, как в данном кейсе. Общество не привело в надлежащее состояние месторождение полезных ископаемых, отвечающее законодательно установленным требованиям, тем самым не исполнило свое обязательство.