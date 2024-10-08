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Аудит и подача финансовой отчетности в Кюрасао Материал редакции

Кюрасао - самоуправляемое государственное образование, расположенное на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы. Является составной частью Королевства Нидерландов с 2010 года.

Экономика Кюрасао в основном основана на туризме, международном банковском деловом секторе, нефтегазовой и судостроительной промышленностях. Остров также является популярным местом для дайвинга и других видов водных видов спорта.

Кюрасао обладает богатым многонациональным наследием, которое включает элементы нидерландской, африканской, испанской и индейской культур.

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Официальные языки Кюрасао – нидерландский и папьяменто (креольский на основе испанского, нидерландского, португальского и английского языков).

Для бизнесменов компании, зарегистрированные в Кюросао, привлекательны налоговыми льготами. Если компания ведет только внешнеэкономическую деятельность за пределами Кюрасао, она имеет право требовать 0% налогообложения прибыли. При этом компании должны иметь офис и директора на Кюрасао.

Типы бизнес-структур, распространенных в Кюрасао

Трасты, семейные фонды, компании с ограниченной ответственностью (BV), занимающиеся азартными играми, являются наиболее популярными формами организации бизнеса на Кюрасао. Рассмотрим все виды компаний поподробнее.

Компания с ограниченной ответственностью (Naamloze Vennootschap – NV)

Компания с ограниченной ответственностью (NV) является одной из самых популярных бизнес-структур в Кюрасао, ценимая за свои выгодные особенности. Она характеризуется как юридическое лицо с акциями, которые являются либо зарегистрированными передаваемыми акциями, либо акциями, выписанными на предъявителя, что обеспечивает гибкость во владении.

Частная компания с ограниченной ответственностью (Besloten Vennootschap – BV)

Частная компания с ограниченной ответственностью (BV) предлагает универсальную альтернативу NV. Несмотря на общие черты, BV отличается исключительно зарегистрированными акциями и гибкостью в адаптации методов роспуска компании, прописанных в уставе организации.

Фонд Кюрасао

Фонд Кюрасао действует как некоммерческая организация, призванная повышать благосостояние, образование и финансовое процветание местного латиноамериканского сообщества.

Частный фонд (SPF)

Частный фонд Кюрасао, известный как Stichting Particulier Fonds или SPF, выступает в качестве независимого юридического лица, используемого для защиты активов и содействия в имущественном планировании как резидентами, так и нерезидентами.

Партнерства

Выделяют три различных формы партнерств:

публичное партнерство (Openbare Vennootschap), молчаливое партнерство (Stille Vennootschap),

коммандитное партнерство (Commanditaire Vennootschap).



Индивидуальное предприятие

Индивидуальное предприятие объединяет владельца и бизнес в единое целое, смешивая личные активы и обязательства бизнеса. Кредиторы предприятия могут предъявлять иски к индивидуальному имуществу владельца, в то время как частные кредиторы также имеют доступ к активам бизнеса.

Требования законодательства по подаче финансовой отчетности на Кюросао

Соблюдение конкретных обязательств по финансовой отчетности имеет важное значение при создании компании в Кюрасао. Эти требования включают подготовку и представление годовых финансовых отчетов. Кроме того, эти финансовые отчеты должны соответствовать общепринятым стандартам и предоставлять детальный обзор финансового состояния компании.

Финансовый отчет включает в себя, как минимум:

балансовый отчет,

отчет о прибылях и убытках и



сопроводительную пояснительную записку.



Согласно закону Кюрасао, все компании обязаны подготавливать финансовую отчетность и представлять такую ​​отчетность акционерам на утверждение. Эта финансовая отчетность составляет основу и подается вместе с налоговой декларацией компании за некоторыми исключениями для банков и других аналогичных учреждений. Других требований к оформлению нет. Финансовая отчетность, представляемая налоговому инспектору, не доступна для публичного ознакомления.

Соблюдение бухгалтерских и налоговых обязательств имеет первостепенное значение для поддержания финансового здоровья и соблюдения требований компании в Кюрасао.

Аудит отчетности компании, зарегистрированной на Кюросао

Требования к аудиту в Кюрасао различаются в зависимости от размера и структуры компании. Крупные компании обязаны проходить аудит своей отчетности.

В качестве альтернативы, освобожденные от уплаты налогов компании с ограниченной ответственностью (Besloten Vennootschap) обязаны проверять и утверждать свои финансовые отчеты независимым экспертом, например, зарегистрированным консультантом по бухгалтерскому учету или сертифицированным бухгалтером.

Обязательство по подготовке аудируемого финансового отчета распространяется только на закрытые акционерные компании (Naamloze Vennootschap), которые соответствуют следующим критериям:

Общие активы равны или превышают 5 000 000 нидерландских антильских гульден (2 800 000 долларов США).

Годовой объем продаж равен или превышает 10 000 000 нидерландских антильских гульден (5 600 000 долларов США).



Количество сотрудников равно или превышает 20 человек.



Компании с ограниченной ответственностью (Besloten Vennootschap) освобождены от обязательного требования по подготовке аудируемого финансового отчета. За исключением случаев, когда данное требование содержится в уставе компании.

Срок подготовки и подачи финансовой отчетности

Согласно законодательству Кюрасао, все компании обязаны подготавливать и представлять финансовую отчетность в течение 8 месяцев после окончания финансового года.

Например, если финансовый год завершается 31 декабря, то компании должны подать свою финансовую отчетность не позднее 31 августа следующего года.

Ответственность за несвоевременную подачу отчетности

Ответственность за несвоевременную подачу отчетности в Кюрасао может быть различной и зависит от конкретных обстоятельств.

Как правило, компании, которые не представляют отчетность в установленные сроки, могут быть подвергнуты штрафам или другим санкциям со стороны налоговых органов или регуляторных органов, а размер штрафа определяется в каждом случае индивидуально.

Консолидированная финансовая отчетность