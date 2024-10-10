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Российское право
Дарья Соловьева
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Уволиться во время отпуска: реальность или выдумка?

Роструд обозначил свою позицию по данному вопросу.

Дарья Соловьева
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В Трудовом кодексе РФ, а именно в статье 2, закреплены принципы осуществления трудовых отношений. Важным положением является принцип свободы выбора труда. Данная норма гарантирует работникам свободно и добровольно выбирать место работы, условия труда, распоряжаться своими трудовыми способностями. Такая гарантия может быть реализована работником посредством расторжения трудового договора.

Работник может уволиться по собственному желанию в любой период времени. Касаясь такой возможности во время отпуска, важно отметить, что никаких ограничений по отношению к работнику в ТК РФ не установлено. Работник может подать заявление об увольнении в период нахождения в ежегодном отпуске или в отпуске без сохранения зарплаты.

Необходимо обратить внимание на отсутствие возможности у работодателя в сложившейся ситуации уволить работника по своей инициативе.

#отпуск#Роструд#увольнение
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Дарья Соловьева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#отпуск#Роструд#увольнение