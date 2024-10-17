Исчисление сроков днями или сутками – где справедливость?

Поправки в КоАП РФ одобрены в третьем чтении.
Федеральным собранием РФ был одобрен законопроект о внесении изменений в ч. 1 ст. 30.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ. На основании данного законопроекта заменят слово «сутки» на «дни».
Необходимо выявить различия данных понятий по юридическому критерию. Календарный день – период времени продолжительностью двадцать четыре часа. Календарный день имеет порядковый номер в календарном месяце. Самое главное отличие в исчислении срока сутками от исчисления календарными днями заключается в правовых последствиях.
Если в законно установленной норме срок на подачу обжалования исчисляется в сутках, то моментом прекращения такого срока будет считаться наступление новых суток. Если срок на обжалование установлен календарными днями, то в случае, когда такой период истекает в выходной день, последним днем на подачу заявления на обжалование будет считаться следующий рабочий день после выходного.
Верховный суд не раз отмечал, что такого последствия нет в исчислении сроков сутками.
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