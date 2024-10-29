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Майнинг: всё течёт, всё меняется

Что изменится в отношении майнинговой деятельности в ноябре?

Майнинг – деятельность по добыче цифровых валют с помощью компьютерно-вычислительной техники.

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Основные изменения, коснувшиеся майнинга, начнут действовать с 1 ноября. Важно принять во внимание нововведение – Правительство РФ обладает полномочием вводить запреты на осуществление майнинга в отдельных субъектах России. Также после вступления изменений в силу, юридические лица и индивидуальные предприниматели должны быть включены в реестр для правомерного осуществления майнинговой деятельности. Изменения затронули и полномочия органов исполнительной власти в части их передачи Федеральной налоговой службе РФ.