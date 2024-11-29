Запрет пропаганды движения «чайлдфри»

Какие изменения в законодательстве ждут нас в декабре?
Чайлдфри (англ. childfree) – идеология, сторонники которой придерживаются идеи добровольного отказа от рождения детей. Данная идеология противоречит традиционным ценностям, установленным и признаваемым в Российской Федерации.
В начале декабря вступят в силу изменения в нормативно-правовые акты, предусматривающие положения о запрете пропаганды такой идеологии. В таком случае, пропагандирующими действиями могут быть признаны:
- распространение сведений, а также совершение публичных действий, направленных на привлечение участников к движению «чайлдфри»;
- распространение искаженной информации о равной ценности рождения детей и отказа от их рождения;
- навязывание убеждений, вызывающих интерес к «чайлдфри».
За нарушения новых норм субъекты права могут быть привлечены к административной ответственности. Так, с физических лиц будет взыскано - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Должностным лицам придется заплатить – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Для юридических лиц предусмотрено взыскание денежных средств в размере от 800 тыс. до 1 млн рублей. В отношении юридических лиц может быть применена санкция в качестве приостановки деятельности на срок до 90 суток.
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь