Запрет пропаганды движения «чайлдфри»

Какие изменения в законодательстве ждут нас в декабре?

Чайлдфри (англ. childfree) – идеология, сторонники которой придерживаются идеи добровольного отказа от рождения детей. Данная идеология противоречит традиционным ценностям, установленным и признаваемым в Российской Федерации.

В начале декабря вступят в силу изменения в нормативно-правовые акты, предусматривающие положения о запрете пропаганды такой идеологии. В таком случае, пропагандирующими действиями могут быть признаны:

- распространение сведений, а также совершение публичных действий, направленных на привлечение участников к движению «чайлдфри»;

- распространение искаженной информации о равной ценности рождения детей и отказа от их рождения;

- навязывание убеждений, вызывающих интерес к «чайлдфри».