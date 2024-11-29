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Российское право
Дарья Соловьева
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Запрет пропаганды движения «чайлдфри»

Какие изменения в законодательстве ждут нас в декабре?

Дарья Соловьева
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Чайлдфри (англ. childfree) – идеология, сторонники которой придерживаются идеи добровольного отказа от рождения детей. Данная идеология противоречит традиционным ценностям, установленным и признаваемым в Российской Федерации.

В начале декабря вступят в силу изменения в нормативно-правовые акты, предусматривающие положения о запрете пропаганды такой идеологии. В таком случае, пропагандирующими действиями могут быть признаны:

- распространение сведений, а также совершение публичных действий, направленных на привлечение участников к движению «чайлдфри»;

- распространение искаженной информации о равной ценности рождения детей и отказа от их рождения;

- навязывание убеждений, вызывающих интерес к «чайлдфри».

За нарушения новых норм субъекты права могут быть привлечены к административной ответственности. Так, с физических лиц будет взыскано - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Должностным лицам придется заплатить – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Для юридических лиц предусмотрено взыскание денежных средств в размере от 800 тыс. до 1 млн рублей. В отношении юридических лиц может быть применена санкция в качестве приостановки деятельности на срок до 90 суток.

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+7 495 234 38 33
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Дарья Соловьева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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