Трудовой спор: истечение срока давности и невозможность применения санкции к работодателю

Согласно постановлению государственной инспекции труда, которое подтвердили судебные акты, генеральный директор общества был признан виновным в нарушении требований статьи 5.27 КоАП РФ. Нарушение заключалось в том, что в трудовом договоре с работником отсутствовали обязательные условия труда на рабочем месте. Согласно нормам КоАП, срок давности для привлечения к ответственности за такие правонарушения составляет один год с момента их совершения. В данном случае ненадлежаще оформленные трудовые договоры были подписаны 10 декабря 2020 года и 17 января 2017 года, в то время как постановление о привлечении к ответственности датировано 17 марта 2021 года.