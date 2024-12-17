News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты Поиск по тегам
Telegram-канал
Российское право
Дарья Соловьева
4

Трудовой спор: истечение срока давности и невозможность применения санкции к работодателю

Верховный Суд признал акты нижестоящих инстанций незаконными

Дарья Соловьева
Обсудить

Согласно постановлению государственной инспекции труда, которое подтвердили судебные акты, генеральный директор общества был признан виновным в нарушении требований статьи 5.27 КоАП РФ. Нарушение заключалось в том, что в трудовом договоре с работником отсутствовали обязательные условия труда на рабочем месте. Согласно нормам КоАП, срок давности для привлечения к ответственности за такие правонарушения составляет один год с момента их совершения. В данном случае ненадлежаще оформленные трудовые договоры были подписаны 10 декабря 2020 года и 17 января 2017 года, в то время как постановление о привлечении к ответственности датировано 17 марта 2021 года.

Все услуги по этой теме:
Получить консультацию по трудовому праву
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
Написать вопрос

Рассмотрев материалы дела, Верховный Суд пришел к выводу, что нарушения действительно имели место, однако истечение срока давности делает невозможным привлечение работодателя к административной ответственности. В связи с этим Суд отменил все предыдущие постановления и прекратил производство по делу.

Дополнительно Верховный Суд отметил: "административные правонарушения, связанные с ненадлежащим оформлением трудовых договоров, не относятся к категории длящихся". Это означает, что дата совершения правонарушения совпадает с датой заключения соответствующего договора. Таким образом, сроки давности начинают отсчитываться с момента подписания договора, а не с момента выявления нарушений.

#Верховный Суд#срок давности#трудовое законодательство#трудовой договор#трудовые отношения
Обсудить
Дарья Соловьева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Дарья Соловьева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Верховный Суд#срок давности#трудовое законодательство#трудовой договор#трудовые отношения