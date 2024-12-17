Трудовой спор: истечение срока давности и невозможность применения санкции к работодателю

Верховный Суд признал акты нижестоящих инстанций незаконными
Согласно постановлению государственной инспекции труда, которое подтвердили судебные акты, генеральный директор общества был признан виновным в нарушении требований статьи 5.27 КоАП РФ. Нарушение заключалось в том, что в трудовом договоре с работником отсутствовали обязательные условия труда на рабочем месте. Согласно нормам КоАП, срок давности для привлечения к ответственности за такие правонарушения составляет один год с момента их совершения. В данном случае ненадлежаще оформленные трудовые договоры были подписаны 10 декабря 2020 года и 17 января 2017 года, в то время как постановление о привлечении к ответственности датировано 17 марта 2021 года.
Рассмотрев материалы дела, Верховный Суд пришел к выводу, что нарушения действительно имели место, однако истечение срока давности делает невозможным привлечение работодателя к административной ответственности. В связи с этим Суд отменил все предыдущие постановления и прекратил производство по делу.
Дополнительно Верховный Суд отметил: "административные правонарушения, связанные с ненадлежащим оформлением трудовых договоров, не относятся к категории длящихся". Это означает, что дата совершения правонарушения совпадает с датой заключения соответствующего договора. Таким образом, сроки давности начинают отсчитываться с момента подписания договора, а не с момента выявления нарушений.
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