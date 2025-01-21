Крупная сделка ООО, исполненная фактическими действиями, не может расцениваться как недействительная

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Истцы обратились в Арбитражный суд с исковым заявлением о признании сделок недействительными и применении реституции. В своих доводах истцы ссылались на положения ГК РФ и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» о крупной сделке. Действительно, в данном кейсе были заключены сделки, подпадающие под признаки крупных. В пользу своей позиции истцы приводили аргументы о том, что такие сделки являлись притворными и для заключения договоров купли-продажи отсутствовали корпоративные одобрения. Покупатель, в свою очередь, действовал добросовестно, полагаясь на положения доверенности, в которой были прописаны полномочия о возможности заключения договоров купли-продажи на усмотрение поверенного.