Можно ли уменьшить зарплату на испытательном сроке?

Минтруд напомнил об отсутствии такой возможности

Испытательный срок на работе - это ключевой период, который дает возможность работодателю оценить профессиональные навыки и личные качества нового сотрудника. Однако, несмотря на то, что это время связано с проверкой соответствия, работник не теряет свои права, в том числе и в отношении оплаты труда.

Все услуги по этой теме:

Практика показывает, что некоторые работодатели пытаются снизить заработную плату работников в период испытательного срока, что является нарушением трудового законодательства. Согласно действующим нормам, работодатель не имеет права понижать зарплату сотруднику, который проходит испытание. Как правило, заработная плата должна начисляться в полном объеме в соответствии с условиями трудового договора. Важно отметить, что работник на испытательном сроке обладает теми же правами и обязанностями, что и остальные сотрудники.