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Российское право
Дарья Соловьева
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Можно ли уменьшить зарплату на испытательном сроке?

Минтруд напомнил об отсутствии такой возможности

Дарья Соловьева
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Испытательный срок на работе - это ключевой период, который дает возможность работодателю оценить профессиональные навыки и личные качества нового сотрудника. Однако, несмотря на то, что это время связано с проверкой соответствия, работник не теряет свои права, в том числе и в отношении оплаты труда.

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Практика показывает, что некоторые работодатели пытаются снизить заработную плату работников в период испытательного срока, что является нарушением трудового законодательства. Согласно действующим нормам, работодатель не имеет права понижать зарплату сотруднику, который проходит испытание. Как правило, заработная плата должна начисляться в полном объеме в соответствии с условиями трудового договора. Важно отметить, что работник на испытательном сроке обладает теми же правами и обязанностями, что и остальные сотрудники.

В случае возникновения споров по поводу зарплаты на испытательном сроке работник может обратиться в трудовую инспекцию или профсоюз, что позволит урегулировать финансовые вопросы и восстановить законные права.

#зарплата#тк рф#трудовое законодательство
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Дарья Соловьева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Дарья Соловьева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#зарплата#тк рф#трудовое законодательство