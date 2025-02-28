Особенности налогообложения компаний в Андорре, требования к финансовой отчетности и аудиту Материал редакции

Принципиальные преимущества Андорры как юрисдикции для регистрации бизнеса включают низкий налог на прибыль, отсутствие налога на дивиденды, налог на прирост капитала и множество других налоговых льгот, что делает страну привлекательной для международных компаний. Кроме того Андорра предлагает выгодные условия для ведения бизнеса благодаря простоте налогового администрирования и низким расходам на обслуживание. Географически Андорра расположена в сердце Пиренейских гор, между Францией и Испанией, что обеспечит удобный доступ к важнейшим европейским рынкам. Официальной валютой страны является евро, что упрощает международные финансовые операции и способствует экономической стабильности.

Корпоративный налог в Андорре

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Компания является резидентом Андорры, если она зарегистрирована в Андорре, имеет зарегистрированный офис в Андорре или ее эффективное руководство находится в Андорре.

Резиденты облагаются корпоративным подоходным налогом с прибыли и прироста капитала, полученных по всему миру; компании-нерезиденты облагаются налогом с доходов и прироста капитала, полученных в Андорре (в соответствии с положениями применимого налогового соглашения). Филиалы облагаются налогом таким же образом, как и дочерние компании.

Налогооблагаемый доход компаний-резидентов рассчитывается на основе общемировой прибыли за вычетом вычитаемых расходов и основан на доходе, раскрытом в финансовой отчетности. Для нерезидентов налог взимается на основе транзакции за транзакцией при условии, что нерезидент не имеет постоянного представительства в Андорре, хотя применяются исключения.

Для международных компаний Андорра предлагает конкурентные условия с низкими ставками налога на прибыль и рядом других налоговых льгот.

Стандартная ставка налога на прибыль компаний (Corporate Income Tax, CIT) составляет 10%. Это одна из самых низких ставок в Европе, что делает Андорру привлекательной для международных инвесторов и компаний. Для некоторых категорий бизнеса, например, для компаний с ограниченным доходом или малых предприятий, ставка налога может быть снижена до 2-4%.

Также Андорра не взимает налог на дивиденды, выплачиваемые как физическим, так и юридическим лицам. Это создает дополнительные преимущества для инвесторов, стремящихся к минимизации налоговых обязательств.

Подача налоговых деклараций и уплата налогов в Андорре

Налоговый год в Андорре совпадает с отчетным периодом. Налоговый период не может превышать 12 месяцев.

Группа компаний может облагаться налогом на основе консолидированного баланса. Чтобы квалифицироваться как группа, компания, зарегистрированная в Андорре, должна владеть не менее 75% своих дочерних компаний из той же юрисдикции.

Корпоративная налоговая декларация должна быть подана, а налоги уплачены в течение шести месяцев и 30 дней после окончания налогового года. Компании обязаны вносить авансовый платеж по налогу на прибыль в сентябре каждого года.

Штрафы за просрочку могут составлять от 150 до 3 000 евро. Штрафы за недоплату составляют от 50% до 150% от суммы неуплаченного налогового обязательства.

Налоговая декларация по компаниям заполняется на основании финансовой отчетности.

Из чего состоит финансовая отчетность компаний в Андорре

В Андорре финансовая отчетность компаний составляется в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), которые являются признанными и широко используемыми в Европе, а также в рамках Европейского экономического пространства. Однако для небольших и средних компаний также может быть допустимо применение национальных стандартов, которые в основном ориентируются на упрощенные формы отчетности.

Большинство крупных и международных компаний обязаны составлять свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО. Эти стандарты обеспечивают прозрачность и сопоставимость финансовых отчетов на международной арене, что особенно важно для компаний с международным присутствием.

Финансовая отчетность компании составляется в валюте EUR. Период хранения бухгалтерских и отчетных документов по регистрационному адресу компании, зарегистрированной в Андорре, составляет 6 лет.

Финансовая отчетность компании в Андорре обычно включает следующие основные элементы:

Бухгалтерский баланс (Balance Sheet)

Бухгалтерский баланс представляет собой снимок финансового состояния компании на определенную дату и состоит из двух главных частей: активов и пассивов.

Отчет о прибылях и убытках (Profit and Loss Statement)

Отчет о прибылях и убытках (также известный как отчет о финансовых результатах) показывает, как доходы компании перераспределяются на расходы и как это влияет на чистую прибыль или убыток за отчетный период.

Отчет о движении денежных средств (Cash Flow Statement)

Этот отчет показывает, как деньги компании перемещаются между различными видами деятельности — операционной, инвестиционной и финансовой. Отчет о движении денежных средств дает представление о ликвидности и способности компании генерировать денежные потоки.

Отчет о собственном капитале (Statement of Changes in Equity)

Этот отчет предоставляет информацию о том, как собственный капитал компании изменяется в течение отчетного периода.

Примечания к финансовой отчетности (Notes to Financial Statements)

Примечания являются важной частью финансовой отчетности и содержат разъяснения и уточнения к цифрам в основных отчетах. Здесь могут быть раскрыты дополнительные сведения о политике учета компании, расчетах амортизации, оценке активов, методах учета и других ключевых аспектах. Также в примечаниях может быть представлена информация о судебных разбирательствах, долговых обязательствах и рисках, с которыми сталкивается компания.

По законодательству Андорры ответственный административный орган компании обязан составить и подписать годовую финансовую отчетность и подать ее вместе с резолюцией о ее принятии в Регистрар Компаний в течение 6 месяцев после окончания финансового года.

Аудит компаний в Андорре

27 мая 2024 года Генеральный совет одобрил Закон 10/2024 с целью регулирования деятельности по аудиту финансовой отчетности в Андорре, приведя ее в соответствие с международными стандартами и Европейской директивой по аудиту 2006/43. Этот закон обеспечивает необходимую правовую основу для обеспечения прозрачности и правовой определенности экономической и бухгалтерской информации компаний, независимо от сферы их деятельности.

Закон регулирует как обязательный, так и добровольный аудит бухгалтерской отчетности, устанавливает условия и требования к его проведению, а также соответствующую систему надзора.

Аудитом бухгалтерского учета считается проверка и анализ бухгалтерских документов с целью выдачи заключения об их достоверности.

Аудиторы должны быть зарегистрированы в Реестре аудиторов и соответствовать ряду требований по обучению, профессиональному опыту и независимости.

При Министерстве финансов создан надзорный орган, отвечающий за обеспечение качества аудиторских процессов и применение санкций в случае необходимости.

Случаи, в которых аудит является обязательным:

Организации, выпускающие ценные бумаги, допущенные к торгам на официальных рынках ценных бумаг;

Банковские организации, подлежащие надзору Финансового управления Андорры (AFA);

Компании по страхованию капитализации;

Пенсионный резервный фонд;

Другие организации, которые подлежат аудиту в соответствии с правилами инкорпорации.

Также Закон 10/2024 вносит поправки в статью 72 Закона 20/2007 от 18 октября «О публичных акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью», которые тоже регулируют правила аудита для некоторых компаний.

Данная поправка устанавливает, что публичные акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью обязаны проводить аудит своей отчетности, если в течение двух последовательных лет выполняются по крайней мере два из следующих обстоятельств:

Общая сумма активов превышает 3 600 000 EUR; Сумма годового оборота предприятия превышает 6 000 000 EUR; Количество работников в течение финансового года превышает 50 человек.

Консолидированная отчетность

Консолидированная финансовая отчетность требуется от компаний, которые владеют дочерними предприятиями и контролируют их деятельность. В Андорре консолидированная отчетность должна представлять финансовую информацию группы компаний как единой экономической единицы.

В Андорре компании не всегда обязаны составлять консолидированную отчетность для своей группы. Обязанность подготовки такой отчетности зависит от ряда факторов, включая размер организации, наличие дочерних предприятий и степень их контроля.

Консолидированную отчетность необходимо составлять в следующих случаях:

если материнская компания контролирует более 75% акций одной или нескольких дочерних компаний и осуществляет реальное управление их финансовыми и операционными процессами. Это требование касается тех организаций, которые ведут свою деятельность через несколько юридических лиц, составляющих единую группу.

если организации превышают лимитовое значение по оборотам, количеству сотрудников или же размеру активов. Это особенно важно для крупных предприятий, зарегистрированных на фондовых рынках или ведущих активную международную деятельность.

если организация ведет свою деятельность в финансовом секторе, например, банковском или страховом.