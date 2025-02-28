Принципиальные преимущества Андорры как юрисдикции для регистрации бизнеса включают низкий налог на прибыль, отсутствие налога на дивиденды, налог на прирост капитала и множество других налоговых льгот, что делает страну привлекательной для международных компаний. Кроме того Андорра предлагает выгодные условия для ведения бизнеса благодаря простоте налогового администрирования и низким расходам на обслуживание. Географически Андорра расположена в сердце Пиренейских гор, между Францией и Испанией, что обеспечит удобный доступ к важнейшим европейским рынкам. Официальной валютой страны является евро, что упрощает международные финансовые операции и способствует экономической стабильности.
Компания является резидентом Андорры, если она зарегистрирована в Андорре, имеет зарегистрированный офис в Андорре или ее эффективное руководство находится в Андорре.
Резиденты облагаются корпоративным подоходным налогом с прибыли и прироста капитала, полученных по всему миру; компании-нерезиденты облагаются налогом с доходов и прироста капитала, полученных в Андорре (в соответствии с положениями применимого налогового соглашения). Филиалы облагаются налогом таким же образом, как и дочерние компании.
Налогооблагаемый доход компаний-резидентов рассчитывается на основе общемировой прибыли за вычетом вычитаемых расходов и основан на доходе, раскрытом в финансовой отчетности. Для нерезидентов налог взимается на основе транзакции за транзакцией при условии, что нерезидент не имеет постоянного представительства в Андорре, хотя применяются исключения.
Для международных компаний Андорра предлагает конкурентные условия с низкими ставками налога на прибыль и рядом других налоговых льгот.
Стандартная ставка налога на прибыль компаний (Corporate Income Tax, CIT) составляет 10%. Это одна из самых низких ставок в Европе, что делает Андорру привлекательной для международных инвесторов и компаний. Для некоторых категорий бизнеса, например, для компаний с ограниченным доходом или малых предприятий, ставка налога может быть снижена до 2-4%.
Также Андорра не взимает налог на дивиденды, выплачиваемые как физическим, так и юридическим лицам. Это создает дополнительные преимущества для инвесторов, стремящихся к минимизации налоговых обязательств.
Налоговый год в Андорре совпадает с отчетным периодом. Налоговый период не может превышать 12 месяцев.
Группа компаний может облагаться налогом на основе консолидированного баланса. Чтобы квалифицироваться как группа, компания, зарегистрированная в Андорре, должна владеть не менее 75% своих дочерних компаний из той же юрисдикции.
Штрафы за просрочку могут составлять от 150 до 3 000 евро. Штрафы за недоплату составляют от 50% до 150% от суммы неуплаченного налогового обязательства.
Налоговая декларация по компаниям заполняется на основании финансовой отчетности.
В Андорре финансовая отчетность компаний составляется в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), которые являются признанными и широко используемыми в Европе, а также в рамках Европейского экономического пространства. Однако для небольших и средних компаний также может быть допустимо применение национальных стандартов, которые в основном ориентируются на упрощенные формы отчетности.
Большинство крупных и международных компаний обязаны составлять свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО. Эти стандарты обеспечивают прозрачность и сопоставимость финансовых отчетов на международной арене, что особенно важно для компаний с международным присутствием.
Финансовая отчетность компании в Андорре обычно включает следующие основные элементы:
Бухгалтерский баланс представляет собой снимок финансового состояния компании на определенную дату и состоит из двух главных частей: активов и пассивов.
Отчет о прибылях и убытках (также известный как отчет о финансовых результатах) показывает, как доходы компании перераспределяются на расходы и как это влияет на чистую прибыль или убыток за отчетный период.
Этот отчет показывает, как деньги компании перемещаются между различными видами деятельности — операционной, инвестиционной и финансовой. Отчет о движении денежных средств дает представление о ликвидности и способности компании генерировать денежные потоки.
Этот отчет предоставляет информацию о том, как собственный капитал компании изменяется в течение отчетного периода.
Примечания являются важной частью финансовой отчетности и содержат разъяснения и уточнения к цифрам в основных отчетах. Здесь могут быть раскрыты дополнительные сведения о политике учета компании, расчетах амортизации, оценке активов, методах учета и других ключевых аспектах. Также в примечаниях может быть представлена информация о судебных разбирательствах, долговых обязательствах и рисках, с которыми сталкивается компания.
27 мая 2024 года Генеральный совет одобрил Закон 10/2024 с целью регулирования деятельности по аудиту финансовой отчетности в Андорре, приведя ее в соответствие с международными стандартами и Европейской директивой по аудиту 2006/43. Этот закон обеспечивает необходимую правовую основу для обеспечения прозрачности и правовой определенности экономической и бухгалтерской информации компаний, независимо от сферы их деятельности.
Закон регулирует как обязательный, так и добровольный аудит бухгалтерской отчетности, устанавливает условия и требования к его проведению, а также соответствующую систему надзора.
Аудитом бухгалтерского учета считается проверка и анализ бухгалтерских документов с целью выдачи заключения об их достоверности.
Аудиторы должны быть зарегистрированы в Реестре аудиторов и соответствовать ряду требований по обучению, профессиональному опыту и независимости.
При Министерстве финансов создан надзорный орган, отвечающий за обеспечение качества аудиторских процессов и применение санкций в случае необходимости.
Случаи, в которых аудит является обязательным:
Также Закон 10/2024 вносит поправки в статью 72 Закона 20/2007 от 18 октября «О публичных акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью», которые тоже регулируют правила аудита для некоторых компаний.
Данная поправка устанавливает, что публичные акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью обязаны проводить аудит своей отчетности, если в течение двух последовательных лет выполняются по крайней мере два из следующих обстоятельств:
Консолидированная финансовая отчетность требуется от компаний, которые владеют дочерними предприятиями и контролируют их деятельность. В Андорре консолидированная отчетность должна представлять финансовую информацию группы компаний как единой экономической единицы.
В Андорре компании не всегда обязаны составлять консолидированную отчетность для своей группы. Обязанность подготовки такой отчетности зависит от ряда факторов, включая размер организации, наличие дочерних предприятий и степень их контроля.
Консолидированную отчетность необходимо составлять в следующих случаях:
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