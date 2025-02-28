Особенности трудовых отношений с работником пенсионного возраста

Практика Первого кассационного суда общей юрисдикции
В современном трудовом законодательстве особое внимание уделяется правам работников, включая тех, кто достиг пенсионного возраста. Первый кассационный суд рассмотрел жалобу по следующему трудовому спору.
Работник уволился по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Однако на следующий день он был вновь принят на работу, и новый трудовой договор был заключен на определенный срок. По истечении срока договора, работодатель уволил пенсионера, что и послужило причиной обращения в суд. В свою защиту работник приводил такие аргументы: он не мог повлиять на решение работодателя оформить с ним срочный трудовой договор, так как в заявлении о приеме на работу срок не указывался. Кроме того, подписание документов произошло на недобровольной основе.
Судебная коллегия и апелляционный суд пришли к единому мнению и подтвердили незаконность действий организации, принявшей на работу пенсионера по срочному договору и уволившей его после его истечения. Также первая кассация констатировала, что у работодателя не было объективных причин для того, чтобы ограничивать трудовые отношения с пенсионером во времени.
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