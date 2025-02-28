Особенности трудовых отношений с работником пенсионного возраста

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Работник уволился по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Однако на следующий день он был вновь принят на работу, и новый трудовой договор был заключен на определенный срок. По истечении срока договора, работодатель уволил пенсионера, что и послужило причиной обращения в суд. В свою защиту работник приводил такие аргументы: он не мог повлиять на решение работодателя оформить с ним срочный трудовой договор, так как в заявлении о приеме на работу срок не указывался. Кроме того, подписание документов произошло на недобровольной основе.