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Российское право
Дарья Соловьева
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Акционер не теряет право требования дивидендов после хищения акций

Общество не включило участника в списки акционеров

Дарья Соловьева
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Юридическое лицо потребовало выплаты дивидендов, хотя компания не была включена в реестр владельцев ценных бумаг на момент определения получателей этих средств. Три судебные инстанции отказали компании, ссылаясь на то, что в результате хищения акций компания утратила права на получение дивидендов.

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Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ, рассмотрев данный спор, пришла к некоторым выводам.

1. Если компания не числится в реестре акционеров на момент выплаты дивидендов, ей все равно могут быть выплачены средства при установлении права на акции.

2. Акционер, восстановивший корпоративный контроль, вправе требовать выплаты дивидендов.

3. Возмещение причиненного преступлением ущерба акционеру не лишает его прав на акции и не узаконивает передачу этих прав к третьим лицам.

Верховный Суд, направив дело на новое рассмотрение, указал на необходимость более справедливого подхода к разбору данного кейса.

#акционер#акционерное общество (АО)#арбитражная практика#Верховный Суд#дивиденды
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Дарья Соловьева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Дарья Соловьева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#акционер#акционерное общество (АО)#арбитражная практика#Верховный Суд#дивиденды