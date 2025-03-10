Акционер не теряет право требования дивидендов после хищения акций

Общество не включило участника в списки акционеров

Юридическое лицо потребовало выплаты дивидендов, хотя компания не была включена в реестр владельцев ценных бумаг на момент определения получателей этих средств. Три судебные инстанции отказали компании, ссылаясь на то, что в результате хищения акций компания утратила права на получение дивидендов.

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Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ, рассмотрев данный спор, пришла к некоторым выводам.

1. Если компания не числится в реестре акционеров на момент выплаты дивидендов, ей все равно могут быть выплачены средства при установлении права на акции.

2. Акционер, восстановивший корпоративный контроль, вправе требовать выплаты дивидендов.

3. Возмещение причиненного преступлением ущерба акционеру не лишает его прав на акции и не узаконивает передачу этих прав к третьим лицам.