Состав участников общества: что изменится?

Законопроект принят в первом чтении

Одним из ожидаемых нововведений в сфере бизнеса является законопроект, позволяющим участникам ООО и АО иметь в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо с единственным участником.

Согласно проекту, основным условием для использования данной схемы является тот факт, что функции единоличного исполнительного органа не сможет выполнять ни сам учредитель, ни его аналогичный руководитель. Это ограничение направлено на то, чтобы избежать потенциального конфликта интересов и обеспечивать большую степень ответственности со стороны управляющих органов компании.