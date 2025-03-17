Состав участников общества: что изменится?

Законопроект принят в первом чтении
Одним из ожидаемых нововведений в сфере бизнеса является законопроект, позволяющим участникам ООО и АО иметь в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо с единственным участником.
Согласно проекту, основным условием для использования данной схемы является тот факт, что функции единоличного исполнительного органа не сможет выполнять ни сам учредитель, ни его аналогичный руководитель. Это ограничение направлено на то, чтобы избежать потенциального конфликта интересов и обеспечивать большую степень ответственности со стороны управляющих органов компании.
Однако важно отметить, что указанные изменения не затронут компании, которые одновременно отвечают всем следующим критериям: они состоят из одного лица, были учреждены до вступления новшеств и созданы по ряду федеральных законов в порядке исключения из правил, которым запрещено иметь в числе единственных учредителей другие общества, которые состоят только из одного лица.
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