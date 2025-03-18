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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Армения удваивает ставки налога на азартные игры

6 марта 2025 года парламент Армении одобрил повышение ставок налога (пошлины) на игорную деятельность онлайн-казино и букмекерских контор (ставки на спорт).

Ксения Шилкина
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С 1 апреля 2025 года налоговые ставки на ставку удваиваются с 0,175% до 0,35% для онлайн-казино и с 0,1% до 0,2% для букмекерских контор.

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Кроме того, предусмотрено, что ставки могут продолжать удваиваться ежегодно до тех пор, пока не будет создан орган по надзору за азартными играми, который будет контролировать финансовую деятельность игорных компаний, отслеживая количество ставок, выигрышей, доходов и прибыли.

В настоящее время налоги рассчитываются на основе данных, предоставленных самими операторами азартных игр.

По материалам orbitax.com

#Армения#законодательство
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Армения#законодательство