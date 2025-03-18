Армения удваивает ставки налога на азартные игры

6 марта 2025 года парламент Армении одобрил повышение ставок налога (пошлины) на игорную деятельность онлайн-казино и букмекерских контор (ставки на спорт).

С 1 апреля 2025 года налоговые ставки на ставку удваиваются с 0,175% до 0,35% для онлайн-казино и с 0,1% до 0,2% для букмекерских контор.

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Кроме того, предусмотрено, что ставки могут продолжать удваиваться ежегодно до тех пор, пока не будет создан орган по надзору за азартными играми, который будет контролировать финансовую деятельность игорных компаний, отслеживая количество ставок, выигрышей, доходов и прибыли.

В настоящее время налоги рассчитываются на основе данных, предоставленных самими операторами азартных игр.