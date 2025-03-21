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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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ОАЭ обнародовали требования к аккредитации поставщиков услуг

ОАЭ предложили перейти на 5-угольную модель, в которой аккредитованные поставщики услуг будут играть важную роль, поскольку они будут отвечать за проверку, обмен и предоставление данных о счетах-фактурах в налоговый орган. Только сертифицированные поставщики услуг будут допущены к участию в обмене, что делает аккредитацию необходимой частью участия в обмене счетами-фактурами.

Ольга Кутяева
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Требования к аккредитации являются всеобъемлющими, но среди прочих критериев поставщики услуг должны:

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  • успешно пройти предварительное тестирование, прогон производственного маршрута, сертификацию предварительного утверждения и тестирование налоговой отчетности;
  • быть действующим поставщиком услуг, сертифицированным компанией Peppol;
  • иметь документальное подтверждение работы в качестве поставщика услуг в течение не менее 2-х лет;
  • выполнять требования по страхованию в ОАЭ;
  • иметь сертификаты ISO: ISO/IEC 27001 и ISO 22301.

Исчерпывающий список требований можно найти на сайте Министерства финансов.

По материалам Orbitax

#аккредитация#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#аккредитация#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)