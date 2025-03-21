ОАЭ обнародовали требования к аккредитации поставщиков услуг

ОАЭ предложили перейти на 5-угольную модель, в которой аккредитованные поставщики услуг будут играть важную роль, поскольку они будут отвечать за проверку, обмен и предоставление данных о счетах-фактурах в налоговый орган. Только сертифицированные поставщики услуг будут допущены к участию в обмене, что делает аккредитацию необходимой частью участия в обмене счетами-фактурами.
Требования к аккредитации являются всеобъемлющими, но среди прочих критериев поставщики услуг должны:
Исчерпывающий список требований можно найти на сайте Министерства финансов.
По материалам Orbitax
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