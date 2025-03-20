Недвижимость под вопросом: корпоративный конфликт и правовые последствия передачи активов

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В связи с этим юридическое лицо подало в Арбитражный суд виндикационный иск. Первоначально требования компании были удовлетворены судами трех инстанций. Тем не менее при рассмотрении дела Верховным Судом РФ в порядке кассации были выявлены ошибки в решениях нижестоящих судов. Верховный Суд указал, что суды не приняли во внимание имевший место корпоративный конфликт, урегулированный впоследствии мировым соглашением. Суд подчеркнул, что наличие корпоративного конфликта само по себе не доказывает выбытие имущества помимо воли собственника, даже если сделки были совершены без необходимого корпоративного одобрения или вопреки интересам компании.