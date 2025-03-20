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Российское право
Дарья Соловьева
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Недвижимость под вопросом: корпоративный конфликт и правовые последствия передачи активов

Верховный Суд РФ отправил дело на новое рассмотрение

Дарья Соловьева
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Юридическое лицо передало принадлежащее ему имущество другой компании для погашения задолженности. Впоследствии соглашение об отступном было признано недействительным, что повлекло неопределенность относительно правового статуса переданного имущества, поскольку компания успела реализовать часть этого имущества третьим лицам.

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В связи с этим юридическое лицо подало в Арбитражный суд виндикационный иск. Первоначально требования компании были удовлетворены судами трех инстанций. Тем не менее при рассмотрении дела Верховным Судом РФ в порядке кассации были выявлены ошибки в решениях нижестоящих судов. Верховный Суд указал, что суды не приняли во внимание имевший место корпоративный конфликт, урегулированный впоследствии мировым соглашением. Суд подчеркнул, что наличие корпоративного конфликта само по себе не доказывает выбытие имущества помимо воли собственника, даже если сделки были совершены без необходимого корпоративного одобрения или вопреки интересам компании.

Верховный Суд РФ направил дело на новое рассмотрение с указанием нижестоящим судам тщательно исследовать все обстоятельства, в частности, установить, имелось ли действительное намерение собственника передать имущество или было ли отчуждение впоследствии им одобрено.

#арбитражная практика#Верховный Суд#недвижимость#право собственности
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Дарья Соловьева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#арбитражная практика#Верховный Суд#недвижимость#право собственности