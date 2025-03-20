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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Министерство финансов Польши делится ключевыми направлениями поправок к правилам обязательного раскрытия информации

Изменения, направленные на внесение поправок в Налоговый указ, среди прочего изменят Правила обязательного раскрытия информации (MDR).

Ксения Шилкина
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Изменения могут затронуть польские и иностранные субъекты, подпадающие под действие польских MDR.

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17 февраля 2025 года Министерство финансов Польши объявило о планах внести поправки в Налоговый указ, частично изложив ожидаемые изменения в Правилах обязательного раскрытия информации (MDR).

Эти поправки могут затронуть как польские, так и иностранные (из стран Европейского союза (ЕС) и не входящих в ЕС) субъекты, подпадающие под действие польских положений MDR.

Основной целью этих предложений было улучшение отношений между налогоплательщиками и налоговыми органами при одновременном повышении эффективности налогового администрирования.

Полный проект предлагаемого закона пока недоступен и планируется, что он будет принят Советом министров во втором квартале 2025 года.

По материалам ey.com

#Польша#раскрытие информации
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Польша#раскрытие информации