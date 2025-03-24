сегодня в 17:01

Инвестиционный вклад или безвозмездная передача: когда нужно платить НДС?

Кассационный суд не согласился с выводами налоговой

Общество передало юридическому лицу недвижимость стоимостью свыше 40 млн рублей. Налоговый орган квалифицировал данную передачу как безвозмездную и доначислил налог на добавленную стоимость.

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Однако кассационная инстанция Арбитражного суда встала на сторону компании, посчитав операцию инвестиционной. Суд отметил, что решение общего собрания учредителей о передаче имущества в качестве вклада для увеличения чистых активов является правомерным и не влияет на размер уставного капитала или распределение долей участников. Дополнительно общество подтвердило инвестиционный характер сделки наличием договора инвестирования, предусматривающего обязанность организации выплачивать инвестору часть прибыли, получаемой от использования данного имущества.