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Российское право
Дарья Соловьева
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Инвестиционный вклад или безвозмездная передача: когда нужно платить НДС?

Кассационный суд не согласился с выводами налоговой

Дарья Соловьева
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Общество передало юридическому лицу недвижимость стоимостью свыше 40 млн рублей. Налоговый орган квалифицировал данную передачу как безвозмездную и доначислил налог на добавленную стоимость.

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Однако кассационная инстанция Арбитражного суда встала на сторону компании, посчитав операцию инвестиционной. Суд отметил, что решение общего собрания учредителей о передаче имущества в качестве вклада для увеличения чистых активов является правомерным и не влияет на размер уставного капитала или распределение долей участников. Дополнительно общество подтвердило инвестиционный характер сделки наличием договора инвестирования, предусматривающего обязанность организации выплачивать инвестору часть прибыли, получаемой от использования данного имущества.

Согласно законодательству Российской Федерации, передача имущества, осуществляемая в рамках инвестиционной деятельности, освобождается от НДС, если речь идёт о вкладе в уставный капитал, вкладе по договору простого товарищества или паевой фонд кооператива. Суд признал, что конкретная сделка была инвестиционной, поскольку её основной целью являлось получение прибыли от деятельности общества.

#арбитражная практика#инвестиции#инвестиционный фонд
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Дарья Соловьева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#арбитражная практика#инвестиции#инвестиционный фонд