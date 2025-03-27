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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Министерство финансов Германии обновило руководство по особым правилам НДС для малого бизнеса

Министерство финансов Германии опубликовало обновления руководства по особым правилам (положениям) НДС для малого бизнеса.

Ксения Шилкина
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Обновления касаются поправок, утвержденных в декабре 2024 года, которые вступают в силу с 1 января 2025 года.

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Это включает в себя увеличение порогов освобождения от НДС для малого бизнеса с 22 000 до 25 000 евро и с 50 000 до 100 000 евро.

Кроме того, были внесены поправки для введения схемы ЕС для малого бизнеса для трансграничных поставок в соответствии с Директивой Совета (ЕС) 2020/285 от 18 февраля 2020 года. По сути, это предусматривает, что налогооблагаемое лицо, учрежденное в другом государстве-члене ЕС, может применять освобождение от НДС для малого бизнеса в Германии, если его годовой оборот в Германии не превышает немецких порогов освобождения от НДС, а его годовой оборот в ЕС не превышает 100 000 евро.

Также вводятся правила для немецких налогооблагаемых лиц, чтобы подавать заявления на освобождение от НДС в других государствах-членах ЕС в рамках схемы для малого бизнеса.

В дополнение к этим изменениям обновления руководства также охватывают новые правила для освобожденных от НДС малых предприятий в Германии по выдаче упрощенных счетов-фактур, которые не обязательно должны выставляться в электронном виде, хотя выдача электронного счета-фактуры по-прежнему разрешена с согласия получателя.

Наконец, разъясняется, что освобожденные от НДС малые предприятия не имеют права вычитать входящий НДС, уплаченный за товары и услуги, используемые для предоставления поставок, освобожденных от НДС.

По материалам orbitax.com

#Германия#НДС / VAT
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Германия#НДС / VAT