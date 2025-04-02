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Болгария официально вводит SAF-T с 2026 года

Следуя тенденции цифровизации налогового администрирования, Болгария вводит стандартный аудиторский файл для налогообложения (SAF-T).

Закон о государственном бюджете на 2025 год вводит обязанность для предприятий подавать стандартный аудиторский файл для налогообложения (файл SAF-T), вступающую в силу с 1 января 2026 года для некоторых крупных предприятий.

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SAF-T — это международный стандарт электронного обмена данными между налогоплательщиками и налоговыми органами. Стандарт, разработанный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), был введен в ряде стран, последними из которых стали Румыния и Украина.

Реформа вступает в силу в Болгарии 1 января 2026 года для крупных предприятий, соответствующих совокупным условиям, перечисленным в законопроекте, и к 2030 году будет применяться практически ко всем предприятиям с небольшими исключениями (микропредприятия, бюджетные предприятия и другие). Иностранные предприятия, имеющие присутствие в стране (например, в форме постоянного представительства), в зависимости от масштаба их деятельности, также могут быть обязаны подавать отчетность.

Для первой подачи предусмотрен шестимесячный «льготный период».

Для снижения административной нагрузки, связанной с SAF-T, реформа предусматривает различную частоту подачи основных частей файла. Так, отчеты, связанные с бухгалтерскими проводками, счетами-фактурами купли-продажи и платежами, должны быть поданы до 14 числа каждого месяца. Информация об активах должна быть представлена ​​ежегодно, а данные о движении запасов будут предоставлены по запросу Национального агентства по доходам (NRA).

В сферу действия SAF-T входит информация о поставщиках и клиентах, а также данные о счетах-фактурах купли-продажи, платежах, движении запасов, активах и продуктах. Приказом исполнительного директора NRA будут указаны подробности, касающиеся объема данных, необходимых для заполнения файла SAF-T, обязательных и необязательных разделов и подразделов и номенклатур.