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Александр
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Офис в Гонконге за один доллар в месяц (на самом деле нет)

Антиправительственные протесты, продолжающиеся уже более четырех месяцев, повлияли на стоимость аренды офисной недвижимости. Теперь снять офис в Гонконге можно дешевле.

Александр
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Офис в Гонконге за один доллар в месяц (на самом деле нет)
Офис в Гонконге за один доллар в месяц (на самом деле нет)

Массовые протесты, изначально связанные с предложенным (и теперь уже отозванным) законом об экстрадиции, по-прежнему не утихают и оказывают негативное влияние на различные сферы экономики Гонконга. Однако для тех, кто планирует арендовать офис в Гонконге, есть и положительные новости. Например, площадь незанятых офисов достигла максимума за последние 14 лет. Около 7,5% офисных площадей в сентябре 2019 года не нашли своих арендаторов. В наиболее респектабельных районах Central и Admiralty всего 14% офисного пространства было сдано в аренду выходцам из материкового Китая в первые три квартала 2019 года. Для сравнения в 2018 году - 58%.

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Что? Один доллар?

Некоторые лендлорды отчаиваются привлечь арендаторов из-за того, что массовые беспорядки отпугнули многие компании, в особенности арендаторов из материкового Китая, на которых направлена большая часть агрессии местного населения. Поэтому арендодатели начали предлагать различного рода бонусы, как то: брать символическую плату в размере от 1 до 100 гонконгских долларов в месяц в течении первых трёх месяцев аренды. Подобные бонусы "прилагаются" к традиционному бесплатному периоду аренды для корпоративных клиентов (1-3 месяца). Таким образом, мы можем получить экономию на арендной плате вплоть до полугода. Конечно, важно отметить, что контракты аренды собственного офиса по-прежнему подписываются всегда на один год а чаще и на минимальный срок в два года. Все это без права досрочного расторжения. Кроме того, наверняка, временная "скидка" на арендную плату не отменяет Management Fee и точно не отменяет налог на аренду, которые в сумме могут достигать до четверти общей суммы. Тем не менее, бонусы все же выглядят весьма существенными.

По-прежнему дорого, но...

Например, Morgan Stanley в своем недавнем прогнозе ожидает, что средняя арендная плата в городе, которая является самой высокой в мире уже в течение 4 лет, снизится на 10% в следующем году. Это весьма большой процент для такого мощного и стабильного рынка.

Также журналисты South China Morning Post приводят в пример два офиса на 32 этаже в здании The Bank of America Tower. Офисы класса "А" так и не были сданы в течение четырех месяцев даже после того, как стоимость аренды была понижена на целых 40 процентов.

Продажа здания The Center целиком в прошлом году ознаменовало самую дорогую сделку в истории рынка недвижимости. В июне этого года офисы еще предлагались по цене от 11 до 18 долларов за один квадратный фут в месяц. Это было до того, как более миллиона протестующих жителей вышли на улицы Гонконга, сейчас же нынешние владельцы здания уже предлагают арендовать свои офисы на 10, а то и на 20 процентов дешевле.

В общем, думаем, что при хорошем развитии обстоятельств, под которым мы понимаем постепенное угасание протестных настроений, срок в несколько следующих месяцев - это, возможно, неплохой шанс снять свой офис в Гонконге для компаний, раздумывающих над выбором Гонконга в качестве юрисдикции для организации бизнеса. Однако по-прежнему не стоит рассчитывать, что стоимость месячной аренды хоть сколько-нибудь приличного помещения будет составлять менее 2000-2500 американских долларов в месяц.

#Гонконг
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Александр (подробнее)
Автор статьи,
Корпоративное право и организационные процедуры регистрации и управления предприятий в Гонконге; Установление контактов, открытие расчетных и инвестиционных счетов в финансовых институтах и банках в Гонконге и Китае; Имеет двухлетний опыт работы в экспортном подразделении Внешторгбанка в России и семилетний опыт работы в представительстве крупнейшей государственной компании в Китае; Курирование вопросов российско-китайской торговли, во время нахождения в Пекине;  Организация работы новых совместных предприятий в России и КНР; Участие в обсуждении и подписании крупнейших импортно-экспортных контрактов; Организация деятельности делегаций и встреч на уровне членов и глав Правительств РФ и КНР;
+7 495 234 38 33
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Александр (подробнее)
Автор статьи,
Корпоративное право и организационные процедуры регистрации и управления предприятий в Гонконге; Установление контактов, открытие расчетных и инвестиционных счетов в финансовых институтах и банках в Гонконге и Китае; Имеет двухлетний опыт работы в экспортном подразделении Внешторгбанка в России и семилетний опыт работы в представительстве крупнейшей государственной компании в Китае; Курирование вопросов российско-китайской торговли, во время нахождения в Пекине;  Организация работы новых совместных предприятий в России и КНР; Участие в обсуждении и подписании крупнейших импортно-экспортных контрактов; Организация деятельности делегаций и встреч на уровне членов и глав Правительств РФ и КНР;
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Гонконг