Как открыть счет оффшору в российском банке Материал редакции

На сегодняшний день мировая банковская система настолько обширна, что предлагает различные варианты для открытия счетов под любой вид бизнеса. В силу возникновения спроса, банки различных стран предлагают различные опции и варианты по открытию расчетных счетов и, к счастью, отечественная банковская система не является исключением. Банки России активно предлагают обширные возможности для открытия счетов не только для местных компаний, но и для нерезидентных.