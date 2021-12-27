Азбука оффшора
2017
Специалисты компании GSL Law & Consulting предлагают услуги по подготовке уведомления о КИК и подготовке отчетности КИК.
Налоговая пояснила, что средний заработок за допотпуск по вакцинации не учитывается при расчете налога на прибыль.
В новом издании руководства ОЭСР по трансфертному ценообразованию от 2022 года, опубликованном 20 января, ОЭСР внесла три существенных дополнения и изменения для многонациональных предприятий и налоговых органов.
Минфин Бельгии опубликовал Циркуляр (Circular 2021/C/112) от 20 декабря 2021 года, касающийся обязательства сообщать о платежах в государства - налоговые убежища.
Таджикистан ввел ряд налоговых изменений с 1 января 2022 года в соответствии с новым Налоговым кодексом.
Новый режим штрафов в Великобритании за несвоевременную подачу и оплату, который был введен Законом о финансах 2021 года и должен был применяться к налогоплательщикам НДС с 1 апреля 2022 года был отложен до 1 января 2023 года.
Осуществить регистрацию рождения, смерти, заключения брака или развода, а также получить справку или копии проживания жительства или первоначальной регистрации.
Министерство финансов Украины издало Приказ № 637 от 07.12.2021, который зарегистрирован Минюстом Украины 23.12.2021.
Постановление Кабинета министров ОАЭ (Cabinet Decree No. 105), изданное 28 декабря 2021 года, устанавливает новые правила для рассрочки и отмены административных штрафов.
Оно уже доступно для скачивания App Store и Google Play.
Основным отрицательным моментом отношений в сфере аутстаффинга в нашей стране является отсутствие правового регулирования. В настоящий момент в правовой науке ведутся споры по поводу того, к сфере регулирования какой отрасли права относятся отношения аутстаффинга – гражданского или трудового.
Арбитражный Суд поддержал компанию в споре с налоговой о возможности принятия к вычету НДС по приобретенному бензину на основании только кассовых чеков.
Минфин Маврикия сообщил, что Европейская комиссия приняла решение исключить юрисдикцию из списка третьих стран с высоким уровнем риска.
Федеральный Совет Швейцарии опубликовал законопроект, направленный на введение трастов в швейцарское законодательство.
Министерство юстиции разработало законопроект, который запретит осуществлять переводы в рамках исполнительного производства на счета, открытые в зарубежных юрисдикциях.
В прошедшее воскресенье Международный консорциум журналистов-расследователей (ISIJ) сообщил о начале публикации нового офшорного досье, которому было присвоено имя "Pandora Papers".
Парламент Шри-Ланки утвердил закон о бюджете на 2022 год в третьем и окончательном чтении 10 декабря 2021 года.
Суд снова поддержал налогоплательщика в спорте с налоговой по требованию документов вне рамок налоговой проверки.
12 января Правительство Болгарии приняло законопроект об отказе от «золотых паспортов» — программы, которая позволяет людям становиться гражданами в обмен на крупные инвестиции.
Польское правительство объявило о своем пакете «Антиинфляционный щит 2.0», который расширяет возможности снижения налоговых ставок на энергоносители с начала года.
Вступление в силу изменений в законодательство отложено до 1 сентября текущего года.
22 декабря 2008 года было ратифицировано соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Республикой Сингапур (Федеральный закон № 256-ФЗ). Появление такого документа, несомненно, увеличит возможности налогового планирования, которые предоставляет это государство.
Выбирая юрисдикцию для создания международных компаний (причины, побуждающие российский бизнес к использованию международных корпоративных инструментов мы не будем разъяснять ввиду их очевидности) следует рассматривать различные аспекты: корпоративный, налоговый, репутационный, конфиденциальный, и, кроме того, затратный. В нашей статье мы хотели бы показать Вам, чем может быть интересна для российских предпринимателей такая юрисдикция как Гонконг.
12 января Еврокомиссия предложила частично приостановить действие соглашения с Вануату, по которому граждане юрисдикции могут посещать ЕС в безвизовом режиме на период до 90 дней.
Министерство финансов Великобритании начало консультации по внедрению глобального минимального налога в рамках второго компонента двухкомпонентного пакета глобальной налоговой реформы ОЭСР.
Утвержден новый порядок как обучения, так и проверки знаний работников правил охраны труда.
Гернси, остров Мэн и Джерси опубликовали совместное Руководство по применению требований по экономическому присутствию к партнерствам.
Турецкий парламент опубликовал законопроект 2/4058, содержащий различные меры, в том числе меры для решения проблемы девальвации турецкой лиры и поддержки бизнеса и инвестиций.
На сегодняшний день мировая банковская система настолько обширна, что предлагает различные варианты для открытия счетов под любой вид бизнеса. В силу возникновения спроса, банки различных стран предлагают различные опции и варианты по открытию расчетных счетов и, к счастью, отечественная банковская система не является исключением. Банки России активно предлагают обширные возможности для открытия счетов не только для местных компаний, но и для нерезидентных.
Суд отказал организации в исправлении периода платежа по НДФЛ на более поздний.