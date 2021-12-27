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Оффшор. Налоги. Право. Аудит.
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Основана в 1999 году.
Российские налоги
Ольга Кутяева
92

Кампания КИК 2022 — в срок до 30 апреля 2022 года налогоплательщики должны отчитаться перед налоговой РФ по иностранным компаниям за 2021 год

Специалисты компании GSL Law & Consulting предлагают услуги по подготовке уведомления о КИК и подготовке отчетности КИК.

Ольга Кутяева
#КИК#контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC))#отчетность
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Российские налоги
Елена Курбатова
0

Не все «отпускные» можно учесть в расходах

Налоговая пояснила, что средний заработок за допотпуск по вакцинации не учитывается при расчете налога на прибыль.

Елена Курбатова
#налог на прибыль#отпуск#расходы
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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
19

Руководство по трансфертному ценообразованию ОЭСР обновляется впервые за пять лет

В новом издании руководства ОЭСР по трансфертному ценообразованию от 2022 года, опубликованном 20 января, ОЭСР внесла три существенных дополнения и изменения для многонациональных предприятий и налоговых органов.

Ксения Шилкина
#ОЭСР (OECD)#трансфертное ценообразование
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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
8

Бельгия обновила циркуляр об обязанности сообщать о платежах в налоговые убежища

Минфин Бельгии опубликовал Циркуляр (Circular 2021/C/112) от 20 декабря 2021 года, касающийся обязательства сообщать о платежах в государства - налоговые убежища.

Ольга Кутяева
#Бельгия#уклонение от уплаты налогов
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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
5

Изменения в налогах Таджикистана с 2022 года

Таджикистан ввел ряд налоговых изменений с 1 января 2022 года в соответствии с новым Налоговым кодексом.

Ксения Шилкина
#налог на прибыль (Corporation Tax)#налоговые льготы
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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
7

Великобритания откладывает введение нового режима штрафов для налогоплательщиков НДС

Новый режим штрафов в Великобритании за несвоевременную подачу и оплату, который был введен Законом о финансах 2021 года и должен был применяться к налогоплательщикам НДС с 1 апреля 2022 года был отложен до 1 января 2023 года.

Ольга Кутяева
#Великобритания#НДС / VAT
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Российские налоги
Елена Курбатова
8

Услуги ЗАГС теперь можно получать в любом органе ЗАГС

Осуществить регистрацию рождения, смерти, заключения брака или развода, а также получить справку или копии проживания жительства или первоначальной регистрации.

Елена Курбатова
#услуги
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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
10

Украина вносит изменения в Правила регистрации по НДС для поставщиков электронных услуг-нерезидентов

Министерство финансов Украины издало Приказ № 637 от 07.12.2021, который зарегистрирован Минюстом Украины 23.12.2021.

Ксения Шилкина
#НДС / VAT#Украина
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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
5

В ОАЭ изданы правила рассрочки и отмены административных штрафов

Постановление Кабинета министров ОАЭ (Cabinet Decree No. 105), изданное 28 декабря 2021 года, устанавливает новые правила для рассрочки и отмены административных штрафов.

Ольга Кутяева
#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)#штрафы
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Новости GSL
Ольга Кутяева
43

Мы запускаем корпоративное приложение GSL Оффшор. Налоги. Право. Банки

Оно уже доступно для скачивания App Store и Google Play.

Ольга Кутяева
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Пресс-центр
Светлана Пустаханова
410

Аутстаффинг персонала в законодательстве — плюсы и минусы

Основным отрицательным моментом отношений в сфере аутстаффинга в нашей стране является отсутствие правового регулирования. В настоящий момент в правовой науке ведутся споры по поводу того, к сфере регулирования какой отрасли права относятся отношения аутстаффинга – гражданского или трудового.

Светлана Пустаханова
#аутстаффинг#тк рф
4
Российские налоги
Елена Курбатова
7

Суд: вычет НДС по бензину можно получить по чеку ККТ

Арбитражный Суд поддержал компанию в споре с налоговой о возможности принятия к вычету НДС по приобретенному бензину на основании только кассовых чеков.

Елена Курбатова
#налоговый вычет#НДС#судебная практика
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Зарубежное право
Ольга Кутяева
14

ЕС исключил Маврикий из списка третьих стран с высоким уровнем риска

Минфин Маврикия сообщил, что Европейская комиссия приняла решение исключить юрисдикцию из списка третьих стран с высоким уровнем риска.

Ольга Кутяева
#Европейский Союз (ЕС)#Маврикий
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Зарубежное право
Ольга Кутяева
12

Швейцария начинает консультации по новому закону о трастах

Федеральный Совет Швейцарии опубликовал законопроект, направленный на введение трастов в швейцарское законодательство.

Ольга Кутяева
#траст#Швейцария
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Российские налоги
Алла Коротина
10

Планируется запретить переводить платежи по исполнительным листам на зарубежные счета

Министерство юстиции разработало законопроект, который запретит осуществлять переводы в рамках исполнительного производства на счета, открытые в зарубежных юрисдикциях.

Алла Коротина
#банковский счет#исполнительное производство
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Зарубежное право
Александра Гогузева
725

Тайны «ящика Пандоры». Какие документы и информация могли попасть в слив «Досье Пандоры»?Материал редакции

В прошедшее воскресенье Международный консорциум журналистов-расследователей (ISIJ) сообщил о начале публикации нового офшорного досье, которому было присвоено имя "Pandora Papers".

Александра Гогузева
#due diligence#Досье Пандоры#Материал редакции#Оффшорные скандалы#принцип "знай своего клиента" KYC
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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
6

Румыния ратифицировала BEPS MLI

4 января президент Румынии Клаус Йоханнис издал Указ № 14/2022 о ратификации Многосторонней конвенции (MLI). Теперь Румыния должна сдать на хранение свои ратификационные грамоты для вступления Конвенции и подпадающих под нее налоговых соглашений в силу.

Ольга Кутяева
#MLI#Румыния
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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
8

Шри-Ланка утвердила налоговые меры бюджета на 2022 год

Парламент Шри-Ланки утвердил закон о бюджете на 2022 год в третьем и окончательном чтении 10 декабря 2021 года.

Ксения Шилкина
#налоговые льготы#Шри-Ланка
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Российские налоги
Елена Курбатова
10

Налоговая не может запрашивать документы по ст. 93.1 НК РФ за период

Суд снова поддержал налогоплательщика в спорте с налоговой по требованию документов вне рамок налоговой проверки.

Елена Курбатова
#налоговая проверка#судебная практика#судебные споры
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Зарубежное право
Ольга Кутяева
19

Болгария официально отказывается от практики «золотых паспортов»

12 января Правительство Болгарии приняло законопроект об отказе от «золотых паспортов» — программы, которая позволяет людям становиться гражданами в обмен на крупные инвестиции.

Ольга Кутяева
#Болгария#гражданство#инвестиции
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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
13

Польша обеспечивает дальнейшее снижение НДС в рамках «Антиинфляционного щита 2.0»

Польское правительство объявило о своем пакете «Антиинфляционный щит 2.0», который расширяет возможности снижения налоговых ставок на энергоносители с начала года.

Ксения Шилкина
#НДС / VAT#Польша
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Российское право
Татьяна Бычкова
10

Ряд новшеств, касающихся биометрических данных, вступят в законную силу позже, чем планировалось

Вступление в силу изменений в законодательство отложено до 1 сентября текущего года.

Татьяна Бычкова
#Изменения Законодательства#персональные данные
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Пресс-центр
GSL Law & Consulting
693

Как помогут сэкономить соглашения об избежании двойного налогообложения между Сингапуром и Россией

22 декабря 2008 года было ратифицировано соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Республикой Сингапур (Федеральный закон № 256-ФЗ). Появление такого документа, несомненно, увеличит возможности налогового планирования, которые предоставляет это государство.

GSL Law & Consulting
#дивиденды#налог на прибыль (Corporation Tax)#налоговое соглашение#налоговые льготы#НДС / VAT#Сингапур#транснациональные компании
Материал опубликован в издании "Практическое налоговое планирование"
Автор статьи: Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group, кандидат юридических наук, советник налоговой службы 1 ранга
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Пресс-центр
Олег Попутаровский
730

Как открыть компанию в Гонконге — требования к регистрации, налоги, отчетность

Материал опубликован в издании "Рынок ценных бумаг Казахстана"
Олег Попутаровский
#Гонконг#дивиденды#налог на прибыль (Corporation Tax)#отчетность#соглашение об избежании двойного налогообложения

Выбирая юрисдикцию для создания международных компаний (причины, побуждающие российский бизнес к использованию международных корпоративных инструментов мы не будем разъяснять ввиду их очевидности) следует рассматривать различные аспекты: корпоративный, налоговый, репутационный, конфиденциальный, и, кроме того, затратный. В нашей статье мы хотели бы показать Вам, чем может быть интересна для российских предпринимателей такая юрисдикция как Гонконг.

4
Зарубежное право
Ольга Кутяева
13

Еврокомиссия предлагает приостановить безвизовый режим с Вануату с ЕС

12 января Еврокомиссия предложила частично приостановить действие соглашения с Вануату, по которому граждане юрисдикции могут посещать ЕС в безвизовом режиме на период до 90 дней.

Ольга Кутяева
#Вануату#гражданство#Европейская комиссия ЕС
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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
16

Министерство финансов Великобритании начинает консультации по внедрению глобального минимального налога

Министерство финансов Великобритании начало консультации по внедрению глобального минимального налога в рамках второго компонента двухкомпонентного пакета глобальной налоговой реформы ОЭСР.

Ксения Шилкина
#BEPS#Великобритания
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Российское право
Елена Курбатова
8

С сентября будут действовать новые правила охраны труда

Утвержден новый порядок как обучения, так и проверки знаний работников правил охраны труда.

Елена Курбатова
#Изменения Законодательства#охрана труда
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Зарубежное право
Ольга Кутяева
20

Коронные владения выпустили совместное Руководство по правилам экономического присутствия для партнерств

Гернси, остров Мэн и Джерси опубликовали совместное Руководство по применению требований по экономическому присутствию к партнерствам.

Ольга Кутяева
#economic substance#Гернси#Джерси#Остров Мэн
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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
23

Парламент Турции рассматривает законопроект о снижении корпоративного налога и освобождении от налогообложения доходов инвестиционных фондов

Турецкий парламент опубликовал законопроект 2/4058, содержащий различные меры, в том числе меры для решения проблемы девальвации турецкой лиры и поддержки бизнеса и инвестиций.

Ксения Шилкина
#инвестиционный фонд#налоговые льготы#Турция
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Российское право
Эльвира Кутуева
40

Как открыть счет оффшору в российском банкеМатериал редакции

На сегодняшний день мировая банковская система настолько обширна, что предлагает различные варианты для открытия счетов под любой вид бизнеса. В силу возникновения спроса, банки различных стран предлагают различные опции и варианты по открытию расчетных счетов и, к счастью, отечественная банковская система не является исключением. Банки России активно предлагают обширные возможности для открытия счетов не только для местных компаний, но и для нерезидентных.

Эльвира Кутуева
#банковский счет#Материал редакции
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Российские налоги
Елена Курбатова
7

Период платежа по НДФЛ исправить нельзя

Суд отказал организации в исправлении периода платежа по НДФЛ на более поздний.

Елена Курбатова
#НДФЛ#судебная практика
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Библиотека GSL
Азбука оффшора
2017
Справочник по КИК: Как владеть иностранными компаниями и не иметь проблем с налоговой в России
2019
Трастовое законодательство зарубежных государств
Налоговое законодательство Республики Кипр
Закон о компаниях Республики Кипр, Глава 113
Офшор 2.0 для чайников
Законодательство популярных оффшорных юрисдикций (Невис, Белиз, Сейшелы, Острова Кайман)
Закон Британских Виргинских островов о коммерческих компаниях, 2004 (в редакции 2010 года)
Офшор для Чайников