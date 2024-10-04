Корпоративный налог в ОАЭ приносит неожиданные выгоды семейному бизнесу

По мере приближения декабрьского срока уплаты налога эксперты советуют предприятиям ОАЭ использовать этот продленный период не только для соблюдения требований, но и как возможность получить более глубокое представление о своем финансовом состоянии и улучшить методы ведения бизнеса.

Ожидается, что продление сроков будет особенно полезно для компаний, зарегистрированных до 10 июня 2023 года, финансовый год которых начинается с 1 января по 31 декабря.

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Введение корпоративного налога в ОАЭ оказало непредвиденное положительное влияние на семейный бизнес, считают налоговые эксперты.

По мере того как Федеральное налоговое управление (FTA) продлевает срок подачи документов, многие малые предприятия открывают для себя новые преимущества в плане финансовой прозрачности и дисциплины.

«Для многих небольших семейных предприятий введение корпоративного налога - это первый случай, когда от них законодательно требуется подготовка бухгалтерской и финансовой отчетности в соответствии с признанными финансовыми стандартами, - рассказывают эксерты.

«И хотя это представляет собой дополнительное административное бремя, оно также приносит пользу этим предприятиям, поскольку позволяет им лучше видеть свои финансовые результаты и повышает их финансовую дисциплину».

«Предприятиям теперь придется регулярно проверять свои финансовые показатели для подачи налоговых деклараций, обеспечивая более четкое отслеживание доходов, расходов и прибыли. Необходимость соблюдения налогового законодательства и точного учета создает возможности для стратегического финансового планирования и прогнозирования, что в конечном итоге дает семейным предприятиям более четкое представление об эффективности их деятельности», - поясняют эксперты.

Управление на прошлой неделе объявило о продлении срока подачи налоговых деклараций и погашения задолженности по корпоративному налогу. Новый срок, установленный на 31 декабря 2024 года, применяется к коротким налоговым периодам, закончившимся до 29 февраля 2024 года, что дает облегчение бизнесу.

Продление, оформленное особенно актуально для налогооблагаемых организаций, зарегистрированных, учрежденных или признанных с 1 июня 2023 года, первый налоговый период которых составляет менее 12 месяцев.

В то время как крупные корпорации в целом хорошо подготовились к новому налоговому режиму, многие малые и средние предприятия все еще сталкиваются с проблемами. К числу распространенных проблем относятся эффективное управление расходами, ведение точной финансовой документации и использование налоговых льгот.