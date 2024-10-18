ОАЭ в значительной степени отменяют режим наказания в отношении экономического присутствия

Кабинет министров ОАЭ отменил обязанность юридических лиц доказывать, что они осуществляют существенную экономическую деятельность на территории страны.

Это обязательство было введено в соответствии с Положением о существенной экономической деятельности 2019 год для соответствия международным инициативам по борьбе с «вредной налоговой практикой», под которой понимается перевод прибыли в так называемые «подставные компании» в низконалоговых юрисдикциях. Согласно Положению, организации должны подавать уведомления о своей экономической деятельности в течение 6 месяцев после окончания финансового года, иначе им грозят штрафы в размере от 20 000 до 400 000 дирхамов. Некоторые компании также должны были предоставлять дополнительный отчет в течение 12 месяцев после окончания каждого финансового года.

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Теперь, согласно Постановлению кабинета министров № 98 от 2024 года, опубликованному 16 сентября 2024 года, эти отчеты больше не требуются для финансовых лет, начавшихся с 31 декабря 2022 года. Штрафы не будут налагаться на организации, которые не соблюдали сроки подачи отчетности по экономическому присутствию за финансовые годы с 31 декабря 2022 года. Федеральное налоговое управление вернет все уже уплаченные штрафы за эти финансовые годы, хотя механизм подачи заявления на возврат еще не опубликован.

Кроме того, Федеральное налоговое управление ОАЭ перенесло крайний срок подачи корпоративной налоговой декларации на 31 декабря 2024 года для компаний, зарегистрированных с 1 июня 2023 года, или чей налоговый период закончился до 1 марта 2024 года. Это решение признает трудности, с которыми сталкиваются налогоплательщики при выполнении своих обязательств по уплате корпоративного налога, который был введен в 2023 году.