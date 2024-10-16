Сингапур объявляет о дальнейших реформах в сфере AML

Межведомственный Комитет правительства Сингапура (Inter-Ministerial Committee, IMC) опубликовал рекомендации по дальнейшему укреплению системы противодействия отмыванию денег (AML) после принятия в августе 2024 года Закона о борьбе с отмыванием денег.

В обзоре Комитета извлечены уроки из крупного дела об AML, выявленного полицией в начале 2022 года в результате изучения отчетов о подозрительной деятельности (Suspicious activity reports, SARs). Оно касалось использования предположительно поддельных документов для обоснования источников средств на банковских счетах, поданных финансовыми учреждениями и другими компаниями. В августе 2023 года 10 подозреваемых были арестованы в ходе серии одновременных рейдов в нескольких местах по всему Сингапуру. Было установлено, что они зарегистрировали компании и открыли для них банковские счета, чтобы использовать 3 млрд USD преступных средств. По состоянию на июль 2024 года все 10 человек были признаны виновными в отмывании денег и других преступлениях и приговорены к тюремному заключению сроком от 13 до 17 месяцев за преступления, совершенные ими в Сингапуре. Кроме того, в отношении 17 лиц, не проживающих в Сингапуре, ведутся расследования, связанные с конфискованными активами на сумму около 2 млрд USD.

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Эти и другие события вызвали поток новых мер по борьбе с отмыванием денег в юрисдикции за последние 2 года, кульминацией которых стало принятие 6 августа этого года Закона о борьбе с отмыванием денег и другими вопросами. Среди прочего, он вносит поправки, направленные на расширение обмена данными между государственными органами, упрощение процессов обработки арестованного имущества и приведение правил операторов казино в соответствие со стандартами ФАТФ.

Однако в докладе Комитета предусмотрены дополнительные меры контроля. В документе подчеркивается важность предотвращения злоупотребления преступниками корпоративными структурами, ужесточения контроля со стороны финансовых учреждений, усиления регулирования деятельности посредников.

Особое внимание в отчете уделяется роли «привратников», предоставляющих услуги клиентам. В отчете говорится, что, несмотря на существующие механизмы контроля AML, в разных секторах и внутри секторов наблюдается неравномерная практика их применения.

Новое законодательство уточняет требования к продавцам недвижимости, агентствам недвижимости, застройщикам, юристам и юридическим лицам по проведению должной проверки клиентов и постоянного мониторинга своих клиентов. Эти организации будут обязаны выявлять и принимать разумные меры для проверки личностей, от имени которых могут действовать их клиенты. Они уже обязаны выявлять и проверять личности конечных бенефициаров предприятий.

При работе с клиентами с повышенным риском или подозрительными клиентами привратники также должны принимать соответствующие смягчающие меры, такие как повышенная должная осмотрительность. В случаях повышенного риска в сфере AML они должны будут установить источник богатства, которое клиент намерен использовать для совершения операций или положить на банковский счет. Они также должны будут своевременно подавать SAR, если у них есть разумные основания подозревать незаконную деятельность или происхождение и получать подтверждающие доказательства или проводить независимые проверки для обоснованной оценки правдоподобности источников богатства клиента с надлежащим документальным подтверждением этих оценок.

Еще одним приоритетом станет надзор за поставщиками корпоративных услуг. Регулятор компаний продолжит проверять потенциальные компании на основе риск-ориентированного подхода, когда они подают заявку на регистрацию. Он также активизирует усилия по удалению неактивных компаний, которые могут быть индикатором подставных компаний. Такие компании будут отмечаться в реестре компаний, чтобы предупредить лиц, осуществляющих контроль, о потенциальном риске работы с ними. Однако в отчете Комиссии отмечается, что компании не будут исключаться из реестра, если они неоднократно не соблюдали требования, и они больше не будут отмечены, если исправят свое несоответствие.