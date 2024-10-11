Финляндия увеличит НДС на вещание до 14%

Министерство финансов Финляндии объявило о планах увеличить ставку НДС на вещание с 10% до 14% с 1 января 2026 года.

Повышение следует за недавно объявленными планами бюджета на 2025 год, которые включают увеличение ставки НДС на поставки, которые в настоящее время облагаются ставкой НДС 10%, до ставки 14%, за исключением газет, журналов и вещания.

В дополнение к изменению ставки НДС также было предложено, чтобы порог дохода, выше которого физические лица платят налог на вещание, был повышен с 14 000 евро до 15 150 евро с 2025 года.

Кроме того, максимальная сумма налога на вещание будет снижена со 163 евро до 160 евро.