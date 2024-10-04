Болгария проводит консультации по вопросам поправок в налоговое законодательство на 2025 год
Министерство финансов Болгарии объявило о публикации поправок в налоговое законодательство на 2024 год для публичных консультаций, включая поправки и дополнения к Закону о налоге на прибыль предприятий, Закону о подоходном налоге с физических лиц, Закону о налоге на добавленную стоимость и Закону об акцизах и налоговых складах.
Продление налоговых льгот для инвестиций в районы с высоким уровнем безработицы до 2030 года;
Обновление законодательства о минимальном глобальном налоге по 2-му столу в соответствии с последними административными рекомендациями ОЭСР; и
Внедрение схемы ЕС для малого бизнеса для трансграничных поставок, позволяющей малому бизнесу в одном государстве-члене ЕС пользоваться освобождением от НДС в других государствах-членах ЕС, если поставки в другие государства не превышают соответствующие внутренние пороговые значения, а общий объем поставок в ЕС не превышает 100 000 евро.
Крайний срок подачи комментариев — 18 октября 2024 года.