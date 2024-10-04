Болгария проводит консультации по вопросам поправок в налоговое законодательство на 2025 год

Министерство финансов Болгарии объявило о публикации поправок в налоговое законодательство на 2024 год для публичных консультаций, включая поправки и дополнения к Закону о налоге на прибыль предприятий, Закону о подоходном налоге с физических лиц, Закону о налоге на добавленную стоимость и Закону об акцизах и налоговых складах.