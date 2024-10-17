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Парламент Черногории утвердил поправки к налоговому законодательству на 2025 год

Парламент Черногории утвердил различные поправки к налоговому законодательству на 2025 год, которые были опубликованы в Официальном вестнике в сентябре 2024 года.

Некоторые из основных мер кратко излагаются следующим образом:

Вводится новая пониженная ставка НДС в размере 15%, а также пересмотрен объем поставок, подлежащих пониженной ставке НДС в размере 7%

Нулевая ставка НДС отменяется для поставок товаров и услуг, связанных со строительством и оснащением объектов сферы гостеприимства с категорией пять и более звезд, энергетических объектов, вырабатывающих электроэнергию, мощностью более 10 МВт и объектов по производству продуктов питания с инвестиционной стоимостью, превышающей 500 000 евро;

Объем продукции, освобожденной от импортного НДС, расширен в соответствии с Директивой Совета 2009/132/EC; и

Отменяется освобождение от НДС на поставки малоценных грузов стоимостью до 75 евро.

Другие меры в отношении корпоративного и индивидуального подоходного налога суммируются следующим образом:

Вводится освобождение от подоходного налога (кредит) для юридических лиц, которые реинвестируют прибыль в сельскохозяйственные проекты или инвестируют средства из прибыли в другие сельскохозяйственные предприятия, при этом сумма освобождения равна сумме реинвестированных/вложенных средств, с учетом лимита в 300 000 евро в трехлетний период;

Уточняется определение расходов, связанных со здравоохранением, социальными, образовательными, научными, религиозными, культурными, спортивными, гуманитарными целями и охраной окружающей среды, которые признаются вычитаемыми расходами в размере до 3,5% от общего дохода, а также лимит в 5% от дохода для вычета расходов для национальных спортивных ассоциаций;

Вводятся два новых источника индивидуального дохода, которые облагаются фиксированной ставкой подоходного налога в размере 15%:

доход, полученный через Интернет и видеоигры (игровой доход); и

доход от азартных игр (азартных игр), который ранее был освобожден от уплаты налога; и

Порог для единовременного налогообложения дохода от самозанятости увеличен с 18 000 евро до 30 000 евро.

Меры вступают в силу с 1 января 2025 года.