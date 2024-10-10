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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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ОЭСР выпускает новые схемы XML и руководства пользователя для CARF и CRS

ОЭСР выпускает схемы XML и руководства пользователя для поддержки передачи информации между налоговыми органами в соответствии с Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) и измененным Common Reporting Standard (CRS).

Ксения Шилкина
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Схема и руководство пользователя CARF XML, а также схема и руководство пользователя CRS XML отражают требования к отчетности CARF и измененного CRS, которые были одобрены ОЭСР в 2023 году и впоследствии одобрены G20 и Глобальным форумом в качестве международных стандартов. Ожидается, что первые обмены в рамках CARF и измененного CRS начнутся в 2027 году.

Хотя схемы и руководства пользователя XML в первую очередь предназначены для поддержки автоматического обмена информацией между налоговыми органами, юрисдикции также могут предписывать использование схем XML для внутренней отчетности поставщиками услуг криптоактивов и финансовыми учреждениями, предоставляющими отчетность, соответственно.

ОЭСР также выпускает первый набор часто задаваемых вопросов (FAQ), чтобы предоставить сегодняшние рекомендации по толкованию CARF. Эти часто задаваемые вопросы помогают обеспечить последовательность в реализации CARF. В частности, руководство разъясняет, что в целом поставщики некастодиальных услуг в отношении криптоактивов, в том числе децентрализованным образом, могут соответствовать определению поставщика услуг по отчетности криптоактивов. Учитывая интерес, проявленный как правительствами, так и бизнесом, ведется работа над дальнейшими и более подробными рекомендациями по соответствующим аспектам, связанным с применением CARF к некастодиальным и децентрализованным услугам.

По материалам orbitax.com

#CRS#ОЭСР (OECD)
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#CRS#ОЭСР (OECD)