Парламент Литвы одобрил прекращение действия налогового соглашения с Россией

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Согласно условиям соглашения, уведомление о прекращении действия договора должно быть направлено не менее чем за 6 месяцев до окончания календарного года, чтобы прекращение действия договора вступило в силу с начала следующего календарного года. Таким образом,