News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
5

Парламент Литвы одобрил прекращение действия налогового соглашения с Россией

1 октября Парламент Литвы (Сейм) одобрил закон о прекращении действия налогового соглашения с Россией от 29 июня 1999 года.

Ольга Кутяева
Обсудить

Расторжение соглашения Литвой последовало за приостановкой Россией действия ряда положений документа в августе 2023 года.

Все услуги по этой теме:
Получить консультацию по международному налогообложению.
Подробнее

Согласно условиям соглашения, уведомление о прекращении действия договора должно быть направлено не менее чем за 6 месяцев до окончания календарного года, чтобы прекращение действия договора вступило в силу с начала следующего календарного года. Таким образом,

По материалам Orbitax

#Литва#налоговое соглашение#Россия#соглашение об избежании двойного налогообложения
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Литва#налоговое соглашение#Россия#соглашение об избежании двойного налогообложения