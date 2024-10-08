Парламент Литвы одобрил прекращение действия налогового соглашения с Россией

1 октября Парламент Литвы (Сейм) одобрил закон о прекращении действия налогового соглашения с Россией от 29 июня 1999 года.
Расторжение соглашения Литвой последовало за приостановкой Россией действия ряда положений документа в августе 2023 года.
Согласно условиям соглашения, уведомление о прекращении действия договора должно быть направлено не менее чем за 6 месяцев до окончания календарного года, чтобы прекращение действия договора вступило в силу с начала следующего календарного года. Таким образом,
По материалам Orbitax
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