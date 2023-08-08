Президент приостановил отдельные положения налоговых соглашений с недружественными странами

Президент Владимир Путин своим Указом N 585 постановил приостановить действие некоторых положений 38 налоговых договоров с недружественными странами.

Будут приостановлены все основные положения налоговых соглашений и конвенций, кроме статей, касающихся устранения двойного налогообложения и обмена данными.

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Указ касается следующих договоров:

Соглашение с Республикой Польша (от 22.05.1992 г.),

Договор с США (17.06.1992 г. и Протокол к нему),

Конвенция с Республикой Корея (19.11.1992 г.),

Соглашение с Республикой Болгария (08.06.1993 г.),

Конвенция с Королевством Швеция (от 15.06.1993 г. и Протокол к ней),

Соглашение с Герцогством Люксембург (28.06.1993 г.),

Конвенция с Румынией (от 27.09.1993 г.),

Конвенция с Соединенным Королевством Великобритания и Северная Ирландия (от 15.02.1994 г., а также Обмен нотами о применении отдельных статей Конвенции),

Конвенция с Венгерской Республикой (от 01.04.1994 г.),

Соглашение с Ирландией (от 29.04.1994 г.),

Соглашение со Словацкой Республикой (от 24.06.1994 г.),

Конвенция с Республикой Албания (от 11.04.1995 г.),

Конвенция с Королевством Бельгия (от 16.06.1995 г.),

Конвенция с Республикой Словения (от 29.09.1995 г.),

Соглашение с Республикой Хорватия (от 02.10.1995 г.),

Соглашение с Канадой (от 05.10.1995 г. и Протокол к нему),

Конвенция с Республикой Югославия – в отношении Черногории (от 12.10.1995 г.),

Соглашение со Швейцарской Конфедерацией (от 15.11.1995 г. и Протокол к нему),

Конвенция с Чешской Республикой (от 17.11.1995 г.),

Конвенция с Королевством Дания (от 08.02.1996 г.),

Конвенция с Королевством Норвегия (от 26.03.1996 г. и Протокол к ней),

Конвенция с Итальянской Республикой (от 09.04.1996 г. и Протокол к ней),

Соглашение с Финляндской Республикой (от 04.05.1996 г. и Протокол к нему),

Соглашение с Федеративной Республикой Германия (от 29.05.1996 г. и Протокол к нему),

Конвенция с Французской Республикой (от 26.11.1996 г. и Протокол к ней),

Соглашение с Республикой Македония (от 21.10.1997 г.),

Соглашение с Республикой Кипр (от 05.12.1998 г.),

Конвенция с Королевством Испания (от 16.12.1998 г. и Протокол к ней),

Соглашение с Литовской Республикой (от 29.06.1999 г.),

Конвенция с Республикой Исландия (от 26.11.1999 г.),

Конвенция с Австрийской Республикой (от 13.04.2000 г. и Протокол к ней),

Конвенция с Португальской Республикой (от 29.05.2000 г. и Протокол к ней),

Конвенция с Греческой Республикой (от 26.06.2000 г.),

Соглашение с Новой Зеландией (от 05.09.2000 г. и Протокол к нему),

Соглашение с Австралией (от 07.09.2000 г. и Протокол к нему),

Соглашение с Республикой Сингапур (от 09.09.2002 г. и Протокол к нему),

Конвенция с Мальтой (от 24.004.2013 г. и Протокол к ней),

Конвенция с Японией (от 07.09.2017 г. и Протокол к ней).