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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Президент приостановил отдельные положения налоговых соглашений с недружественными странами

Президент Владимир Путин своим Указом N 585 постановил приостановить действие некоторых положений 38 налоговых договоров с недружественными странами.

Ольга Кутяева
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Будут приостановлены все основные положения налоговых соглашений и конвенций, кроме статей, касающихся устранения двойного налогообложения и обмена данными.

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Указ касается следующих договоров:

  • Соглашение с Республикой Польша (от 22.05.1992 г.),
  • Договор с США (17.06.1992 г. и Протокол к нему),
  • Конвенция с Республикой Корея (19.11.1992 г.),
  • Соглашение с Республикой Болгария (08.06.1993 г.),
  • Конвенция с Королевством Швеция (от 15.06.1993 г. и Протокол к ней),
  • Соглашение с Герцогством Люксембург (28.06.1993 г.),
  • Конвенция с Румынией (от 27.09.1993 г.),
  • Конвенция с Соединенным Королевством Великобритания и Северная Ирландия (от 15.02.1994 г., а также Обмен нотами о применении отдельных статей Конвенции),
  • Конвенция с Венгерской Республикой (от 01.04.1994 г.),
  • Соглашение с Ирландией (от 29.04.1994 г.),
  • Соглашение со Словацкой Республикой (от 24.06.1994 г.),
  • Конвенция с Республикой Албания (от 11.04.1995 г.),
  • Конвенция с Королевством Бельгия (от 16.06.1995 г.),
  • Конвенция с Республикой Словения (от 29.09.1995 г.),
  • Соглашение с Республикой Хорватия (от 02.10.1995 г.),
  • Соглашение с Канадой (от 05.10.1995 г. и Протокол к нему),
  • Конвенция с Республикой Югославия – в отношении Черногории (от 12.10.1995 г.),
  • Соглашение со Швейцарской Конфедерацией (от 15.11.1995 г. и Протокол к нему),
  • Конвенция с Чешской Республикой (от 17.11.1995 г.),
  • Конвенция с Королевством Дания (от 08.02.1996 г.),
  • Конвенция с Королевством Норвегия (от 26.03.1996 г. и Протокол к ней),
  • Конвенция с Итальянской Республикой (от 09.04.1996 г. и Протокол к ней),
  • Соглашение с Финляндской Республикой (от 04.05.1996 г. и Протокол к нему),
  • Соглашение с Федеративной Республикой Германия (от 29.05.1996 г. и Протокол к нему),
  • Конвенция с Французской Республикой (от 26.11.1996 г. и Протокол к ней),
  • Соглашение с Республикой Македония (от 21.10.1997 г.),
  • Соглашение с Республикой Кипр (от 05.12.1998 г.),
  • Конвенция с Королевством Испания (от 16.12.1998 г. и Протокол к ней),
  • Соглашение с Литовской Республикой (от 29.06.1999 г.),
  • Конвенция с Республикой Исландия (от 26.11.1999 г.),
  • Конвенция с Австрийской Республикой (от 13.04.2000 г. и Протокол к ней),
  • Конвенция с Португальской Республикой (от 29.05.2000 г. и Протокол к ней),
  • Конвенция с Греческой Республикой (от 26.06.2000 г.),
  • Соглашение с Новой Зеландией (от 05.09.2000 г. и Протокол к нему),
  • Соглашение с Австралией (от 07.09.2000 г. и Протокол к нему),
  • Соглашение с Республикой Сингапур (от 09.09.2002 г. и Протокол к нему),
  • Конвенция с Мальтой (от 24.004.2013 г. и Протокол к ней),
  • Конвенция с Японией (от 07.09.2017 г. и Протокол к ней).

Министерству иностранных дел поручено направить соответствующим государствам уведомления, Государственной Думе – подготовить законы о приостановлении соответствующих пунктов указанных выше договоров.

#налоговое соглашение#соглашение об избежании двойного налогообложения
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговое соглашение#соглашение об избежании двойного налогообложения